PM: The Elder Scrolls Online auf der Developer_Direct: Necrom-Update bringt neue Klasse, Zonen und Abenteuer in Tamriel (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

The Elder Scrolls Online erhält ein neues Update: Necrom! Im Rahmen der Developer_Direct und des nachfolgenden ESO Global Reveal Events gab es für Fans ein wahres Feuerwerk an exklusiven News, Gameplay-Einblicken und weiteren Ausblicken, die das Jahr 2023 für ESO-Fans zu bieten hat. Freue Dich auf die Einführung der neuen Arkanisten-Klasse, den neuen Gebieten im fremdartigen Morrowind und vieles mehr! The Elder Scrolls Online: Necrom erscheint am 20. Juni auf Xbox.

Das Necrom-Update führt die mittlerweile dritte neue Klasse in die Welt von The Elder Scrolls ein: den Arkanisten. Um Dich mit dieser Klasse zu spezialisieren, wählst Du zwischen den drei Fertigkeitslinien Verkünder des Folianten, kurative Runenformen und dem apokryphischen Soldaten. Die neuen Skills des Arkanisten ziehen Energie aus der Apokrypha-Ebene selbst und sind vielfältig einsetzbar: Unterstütze Deine Mitstreiter*innen, verstärke Deinen Schaden oder absorbiere die todbringenden Angriffe Deiner Gegner*innen. Als Arkanist*in kannst Du Dich auf Deine Runenklinge verlassen. Diese von der Macht der Apokrypha beseelte Klinge schleudert Projektile in Richtung Deiner Feinde. Oder Du bietest Deiner Gruppe eine praktische Reisemöglichkeit, indem Du ein apokryphisches Tor beschwörst, mit dem Deine Verbündeten schnell und bequem von einem Ende des Schlachtfelds zum anderen reisen können.

Die Klasse des Arkanisten führt auch eine neue Kampfmechanik ein: Crux. Wenn Du bestimmte Klassenfähigkeiten einsetzt, generierst Du Crux, die angesammelt und beim Aktivieren bestimmter anderer Fähigkeiten wieder ausgegeben werden können. Je mehr Crux Du sammelst und in Deine Angriffe investierst, desto verheerender das Ergebnis. Wie Du Crux in Deiner Kampfrotation generierst oder verbrauchst, wird ganz entscheidend für Deinen Schaden sein. Plane also entsprechend!

Necrom stellt neben der neuen Klasse auch zwei neue Zonen vor, die nur darauf warten, erkundet zu werden. Die Telvanni-Halbinsel liegt an der Ostküste des Festlandes von Morrowind und ist die Heimat der geheimnisvollen Magier*innen des Hauses Telvanni und der großen Stadt Necrom. Zum ersten Mal seit The Elder Scrolls: Arena kannst Du die feierlichen Straßen dieses spirituellen Zentrums der Dunkelelfen erkunden.

Zusätzlich enthüllt dieses neue ESO-Kapitel die Apokrypha-Ebene, Hermaeus Moras Ebene im Reich des Vergessens. Wirst Du Dich trauen, in die Welt des daedrischen Fürsten des Wissens einzudringen, und die Geheimnisse der sagenhaften endlosen Bibliothek und der vielen anderen bizarren Orte zu ergründen?

Beide Zonen bieten ihre eigenen Quests, NSCs, Herausforderungen (wie Anführer der offenen Welt, Gewölbe, öffentliche Verliese, eine Prüfung und eine völlig neue Art von Weltereignis) und Belohnungen – einschließlich neuer Errungenschaften, Titel, Gegenstandssets, neue Sammlungsstücke und mehr. Necrom führt auch zwei neue Gefährten ein, die euch bei euren Abenteuern begleiten: den rothwardonischen Arkanisten Azandar Al-Cybiades und den argonischen Hüter Gerissen-wie-die-Nacht!

Als Teil des Abenteuers Schatten über Morrowind taucht das Necrom-Kapitel tiefer in die Handlungen ein, die ihren Anfang in dem Scribes of Fate DLC nahmen. Hermaeus Moras Ebene im Reich des Vergessens wird von einer mysteriösen neuen Gefahr bedroht und der Fürst des Wissens erbittet die Hilfe eines Champions, um Geheimnisse zu schützen, die die Realität selbst ins Wanken bringen können.

Während jeder Release des Jahres seine eigenen, alleinstehenden Geschichten mitbringt, entfaltet sich Stück für Stück auch das überspannende Abenteuer Schatten über Morrowind. Was Du in den Dungeons von Scribes of Fate entdeckt hast, hat seine Konsequenzen für die Charaktere und Events im Necrom-Kapitel. Kurzum: Dich erwartet eine komplexe, aber auch ungemein mitreißende Geschichte.

Meistere die neue Arkanisten-Klasse, erkunde die Telvanni-Halbinsel sowie die Apokryphen-Ebene und verteidige Hermaeus Mora vor den namenlosen Bedrohungen in The Elder Scrolls Online: Necrom.

The Elder Scrolls Online: Necrom ist Teil des Abenteuers Schatten über Morrowind und erscheint am 5. Juni 2023 für PC/Mac sowie am 20. Juni 2023 für Xbox One und Xbox Series X|S. Kaufe Necrom vorab im Microsoft Store und erhalte bei Veröffentlichung zusätzliche Boni sowie sofortigen Zugriff auf das Sporenross aus Sadrith Mora als Reittier und ein passendes Pony als Begleiter*.

* Sporenpony aus Sadrith Mora als Begleiter nur bis zum 4.April 2023 verfügbar.