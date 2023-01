Redfall: 11 Minuten Gameplay // Release am 2.5.2023

PC Xbox X

Im Zuge des gestrigen Events Xbox Developer Direct hat Bethesda einen längeren Einblick in Redfall gewährt, den kommenden Shooter von Arcane Austin. Darin spielt ihr Jugendliche, die gegen Vampire kämpfen, die in die Stadt Redfall eingefallen sind. Redfall soll Solo und Koop spielbar sein, wirkt aber klar auf letzteres ausgerichtet. Es wird auch einen – in der Bite Back Edition schon enthaltenen – Hero Pass geben, der unter anderem Zugriff auf zwei kommende Spielfiguren und gewisse Waffen-Skins gibt.

Dazu wurde nun das Release-Datum für den Titel verraten: Ab 2.5.2023 geht es den Blutsaugern an den Kragen. Da Bethesda zu Microsoft gehört, ist der Titel natürlich ab Launch auch im Game Pass verfügbar.