Heute erscheint... 26.1.2023 (Spiele-Releases)

Das Teaserbild stammt aus 7 Days to End with You.

Die GamersGlobal-Datenbank enthält zehntausende von Spielesteckbriefen mit vielen Infos inklusive der Release-Daten zu Spielen. Sollte dir ein Fehler auffallen oder du generell Interesse haben, als Archivar an der Datenbank mitzuarbeiten, gibt es hier mehr Infos. Wir haben auch einen Wochen- und Monatskalender für Spiele-Neuerscheinungen.

Laut unserer Datenbank erscheinen heute folgende Computer- oder Videospiele:

7 Days to End with You (Sonstige; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Sonstige; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Asu Global (MMO-Rollenspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(MMO-Rollenspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC. Bike Clash (Sportsimulation; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Sportsimulation; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Cat Slide Tiles (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One.

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One. Cubic Light (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Death in the Water 2 (Survival-Action; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Survival-Action; zum Steckbrief) erscheint für PC. Deathtide Survivors (Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Disgaea 7 (JRPG; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Switch (Japan).

(JRPG; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Switch (Japan). Duelyst GG (Sammelkartenspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Sammelkartenspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC. Eternal Fidelity (Action-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Action-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC. Garden In! (Lebens-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Lebens-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für PC. Ginnung (Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Grunnd (Point-and-Click-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Point-and-Click-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. Hyper Shapes (Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Switch, Xbox One.

(Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Switch, Xbox One. Japanese Escape from The Room with Sturdy Door (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Mars Base (Lebens-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Lebens-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Mechwarrior 5 - Mercenaries: Rise of Rasalhague (Action-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X.

(Action-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X. Miracle Snack Shop (Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4.

(Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4. Oddballers (Partyspiel; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Switch, Xbox One.

(Partyspiel; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Switch, Xbox One. Onion Assault (Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für PC, Switch.

(Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für PC, Switch. Pipeline Panic (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Pixelbot Extreme (Shoot-em-up; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Shoot-em-up; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Switch. Poker Legends - Omaha Champions (Sonstige; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Sonstige; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Power Chord (Sammelkartenspiel; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Sammelkartenspiel; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für PC. Roller Drama (Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS, Linux, Switch, iOS, Android.

(Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS, Linux, Switch, iOS, Android. Silhouette (Detektivspiel; zum Steckbrief) erscheint für Meta Quest 2.

(Detektivspiel; zum Steckbrief) erscheint für Meta Quest 2. Space Escaper (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS.

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS. Stack Machines (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC, Linux.

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC, Linux. Startup Company (Wirtschaftssimulation; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X.

(Wirtschaftssimulation; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X. Stories From The Cores (Kinder & Lernspiele; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Kinder & Lernspiele; zum Steckbrief) erscheint für PC. Strategic Command - American Civil War: Wars in the Americas (Globalstrategie; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Globalstrategie; zum Steckbrief) erscheint für PC. Temple and Secrets (3D-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(3D-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. The New Zealand Story (Jump-and-run; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Switch (Arcade Archives). Preis bei Amazon.de: 24,99€ ()

(Jump-and-run; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Switch (Arcade Archives). Preis bei Amazon.de: 24,99€ () Uphill Rush Water Park Racing (Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Yeah! Fighting Girl (Prügelspiel; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

