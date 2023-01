The Elder Scrolls Online: Neues Kapitel "Necrom" wurde enthüllt

PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Bethesda und die Zenimax Online Studios haben während des kürzlich stattgefundenen Enthüllungs-Events (zur News) das neue Kapitel für ihr MMORPG The Elder Scrolls Online vorgestellt.Es heißt Necrom und spielt im östlichen Teil von Morrowind in zwei Gebieten (Telvanni-Halbinsel und Apocrypha). Beide Gebiete waren zwar schon mal Bestandteil von vorherigen Spielen in der Serie, aber es soll dort neue Schauplätze zum Erkunden geben. Mit dem Arkanisten wird zudem eine gänzlich neue Klasse in TESO eingeführt, der mit mächtiger Rundenmagie ausgestattet werden kann. Darüber hinaus warten im neuen Kapitel zusätzliche Quests, Belohnungen, Gefährten und weitere Spiel-Inhalte auf den Spieler.

Das Ganze wird wieder mit einem jahresumfassenden Abenteuer umspannt, welches auf den Titel „Schatten über Morrowind“ lautet. Eingeleitet wird dieses wieder mit einem Verlies-DLC „Scribes of Fate“, welcher im März dieses Jahres erscheinen soll. Laut Roadmap, welche kurzzeitig im Enthüllungs-Livestream gezeigt wurde, wird es aber nach Necrom nicht zwei DLCs wie sonst, sondern nur einen geben. Dieser soll aber entsprechend umfangreich ausfallen und ein sogenanntes „New Game System“ mitbringen.

Einen ersten Vorgeschmack auf das neue TESO-Kapitel könnt ihr mit dem neuen Cinematic-Trailer zu Necrom bekommen, den wir für euch direkt unter diesen Newszeilen zum Abruf eingebunden haben.

Der Release von Necrom soll am 5. Juni 2023 für PC und MacOS stattfinden, während die Konsolen-Versionen für Xbox One, Xbox Series X/S und die Playstation 5 für den 20.6. terminiert sind.