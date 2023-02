Spiele-Check von Vampiro

...bis in die brettspielartige Fernansicht rauszoomen.

Steam-Deck-Check Second Front läuft auf dem Steam Deck technisch einwandfrei. Die Auflösung wird direkt erkannt. Das UI müsst ihr händisch auf ca. 80% runterskalieren, damit keine Menüs abgeschnitten werden. Es bleibt gut lesbar. Schade ist, dass derzeit noch keine Cloudsaves unterstützt werden. Da ihr die Szenarios päckchenweise freischaltet, müsst ihr den Spielstand händisch kopieren, wenn ihr auf PC und Steam Deck spielen wollt.

Das Terrain spielt eine wichtige Rolle. Rote Pfeile zeigen die Richtung der Kanone an, blaue die Blickrichtung des Fahrzeugs (wenn abweichend).

In der Garage könnt ihr euch Werte und Texte zu allen Einheiten anschauen und sie vergleichen.

Ihr kämpft nicht nur auf Hügeln. Es gibt sogar mehrstöckige Gebäude. Hier stürmen meine Truppen den 1. Stock der Mühle.

Über den Highscore messt ihr euch mit anderen Spielern.

Wargame

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 33,99 Euro

In einem Satz: Komplexesdetailliertes und forderndes Hexfeld-Wargame, das dutzende Stunden Spielspaß bietet.

Nach fünfjähriger Entwicklungszeit erscheint das Wargamedes östereichischen Entwicklerduos Hexdraw. In rundenbasierter Hexfeldtaktik schickt ihr Deutsche, Russen und Amis auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs und greift auf ein Arsenal von über 240 Einheiten zurück. Basierend auf Tabletop-Wargames fährt das im Toysoldier-Look gehaltene Spiel eine Vielzahl von Mechaniken auf.Den Einstieg erleichtern euch 19 Tutorial-Szenarios, die verschiedene Kernelemente des Spiels lehren und teilweise miteinander verknüpfen. Das gut gemachte Handbuch erklärt euch, neben den mächtigen Editoren, alle Aspekte des Spiels, etwa die Felder, Helden oder Störungen der Waffensysteme sowie die Icons. Um das Maximum rauszuholen, ist der Blick Handbuch Pflicht.Schon die letzte Tutorial-Mission ist knackig und selbst die einfachen Szenarien sind kein Spaziergang. So herausfordernd Second Front ist, so gnädig ist es auch mit seinen rundenweisen Autosave und gutem Design. Hat ein Feind seine Munition für eine Runde verschossen, wird ein roter Balken gezeigt und ihr könnt unbesorgt vorrücken. Generell werdet ihr sehr gut mit allen relevanten Informationen versorgt, könnt euch auch jederzeit dieSzenariobeschreibung erneut durchlesen. Die Grafik sorgt für gute Lesbarkeit.Die 48 Szenarios decken die komplette Spanne des Zweiten Weltkrieges ab und werden blockweise freigeschaltet. Es gibt drei Arten: Angriff (Siegpunkte erobern), Verteidigung und Durchbruch (Einheiten müssen Exit-Punkte erreichen). Die Spieldauer schwankt je nach Kartengröße und Einheitenzahl zwischen 20 bis rund 60 Minuten. Ihr werdet aber nicht immer beim ersten Versuch bestehen. Und Achtung: In manchen Szenarios hat der Feind verschiedene mögliche Startpositionen. Dazu kommen noch fünf kleine Kampagnen mit Progressionssystem.Eine Runde teilt sich in Phasen. Zunächst bewegt ihr eure Einheiten und feuert. Die Bewegung kann in mehreren Schritten erfolgen. Nach dem Feuern bleiben sie aber stehen. Danach kann der Feind feuern. In der Flucht-Phase versuchen alle gebrochenen Einheiten, sich in Sicherheit zu bringen. In der "Advance"-Phase könnt ihr Infanteristen, die nicht unterdrückt wurden oder fliehen, ein Feld bewegen, ohne dass auf sie gefeuert wird. So zieht ihr auch auf Felder mit Feinden. Dann folgt der Nahkampf, bis eine Seite gewonnen hat. In der abschließenden Recovery-Phase versuchen eure Einheiten beschädigte Ausrüstung zu reparieren (zum Beispiel eine Kampfwagenkanone). Gebrochene Einheiten können sich wieder fangen. Das klappt besser, wenn ein Anführer auf dem selben Feld steht. Es folgt die Runde des Gegners.Anführer sind eine Schlüsseleinheit. Unter anderem lassen sie Einheiten weiter ziehen und erhöhen die Trefferchance. Es gibt Höhenstufen und mehrstockige Gebäude mit entsprechenden Auswirkungen auf die Sichtlinien und Deckung, unterschiedlichen Untergrund und verschiedene Deckungsarten. So schützt ein dichter Wald eure Infanteristen zwar grundsätzlich etwas. Bei Mörserbeschuss greift wegen des splitterndes Holzes jedoch ein höherer Schadensmultiplikator!Eure Infanterie sollte im Zweifel kriechend vorrücken, denn auf freier Fläche wird sie schnell gebrochen. Ein Icon warnt euch, wenn ihr eine Einheit in die Schusslinie eines bereits erkannten Feindes bewegen wollt. Ein Sichtlinien-Tool hilft beim planvollen Vorgehen. Zu den schönen Details gehören Rauch und Feuer, die sich abhängig von Windrichtung und Temperatur ausbreiten und das Schlachtfeld verändern. Schwere Unterstüzungswaffen müsst ihr vorm Bewegen zerlegen. Fahrzeuge fahren weiter und treffen besser, wenn die Crew durch die Luken schaut, verlieren durch die Bewegung jedoch an Treffsicherheit. Bei manchen Waffen und Feuerarten habt ihr die Chance auf ein schnelles Nachladen und könnt so vielleicht mehrfach hintereinander feuern.Auf Second Front freute ich mich schon längere Zeit. Und meine Hoffnungen auf ein gutes Wargame wurden sogar übertroffen. Lasst euch vom Spielzeugsoldaten-Look nicht auf die falsche Fährte locken: Unter der gut lesbaren Comic-Grafik steckt ein komplexer und gut durchdachter Genre-Vertreter, das euch einiges abverlangen wird. Um Erfolg zu haben, müsst ihr alle euch zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen und die Balance zwischen vorsichtigem Vorgehen und dem teils vorhandenen Zeitdruck (Siegpunkte zählen runter) finden. Die mächtigen Editoren geben der Community die Möglichkeit, selbst schon für spielerischen Nachschub zu sorgen.Auch Hexdraw arbeitet weiter an Second Front. Gut so! Die KI "Gretchen" agiert zwar insgesamt clever, schickt Panzer aber manchmal auf zu gewagte Manöver. Ab und an bekam ich einen zusätzlichen Schuss, obwohl ich bei der gewählten Variante keine angezeigte Chance darauf hatte. Entwicklerhat uns verraten, dass neben Bugfixes und KI-Verbesserungen unter anderem auch Radio-Artillerie, neue Nationen, Wüsten- und Dschungelkacheln und Luftnahunterstützung geplant sind. Qualität und vor allem Spielspaß sind aber jetzt schon so hoch, dass ambitionierte Wargamer Second Front nicht verpassen sollten.