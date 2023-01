PM: Xbox & Bethesda Developer_Direct: Freue Dich auf diese Spiele auf Xbox, PC und im Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

2023 wird ein fantastisches Jahr für exklusive Xbox-Titel! Den besten Beweis hierfür lieferte gerade erst der Xbox & Bethesda Developer_Direct Showcase, in dem die Entwickler-Teams selbst exklusive Einblicke in einige der am sehnlichst erwarteten Spiele teilten. Für alle, die die Show nicht live verfolgen konnten, findet sich hier eine praktische Zusammenfassung. Wirf einen Blick auf aktuelle Top-News und aufschlussreiches Gameplay-Material zu kommenden Titeln, die auf Xbox, PC und im Game Pass erscheinen werden. Freue Dich insbesondere auf neue spannende Details zu Forza Motorsport, Minecraft Legends und Redfall sowie aktuelle Informationen zum neuen, kommenden Kapitel von The Elder Scrolls Online.

Zusätzlich zu diesen im Voraus angeteaserten News überraschten Xbox und Bethesda Fans mit einer weiteren Neuigkeit – und vor allem einem weiteren Game Release! Freue Dich auf ein völlig neues Spiel von Tango Gameworks: Hi-Fi Rush! Dieses actionreiche Rhythmus-Spiel sorgt nicht nur für jede Menge Ohrwürmer, es ist auch ab sofort als Teil des Game Pass auf Xbox Series X|S und PC spielbar.

Minecraft Legends – Launch am 18. April

Mojang Studios kündigt an, dass Minecraft Legends, die in Zusammenarbeit mit Blackbird Interactive entwickelte Action-Strategie aus dem Minecraft-Universum, am Dienstag, den 18. April erscheint. In der storybasierten Kampagne erkundest Du eine Welt voller Schätze und Gefahren, bekämpfst altbekannte Mobs, triffst neue mysteriöse Charaktere und stellst Dich gemeinsam mit Verbündeten den Horden von Piglins in epischen Schlachten entgegen. Minecraft Legends wird zudem einen PvP-Modus einführen – eine Premiere in der Minecraft-Serie! Schließe Dich mit bis zu drei Spieler*innen zusammen und wetteifert mit einem zweiten Team darum, wer besser Ressourcen sammelt, die bessere Basis baut und das gegnerische Team am besten belagert.

Minecraft Legends erscheint am Dienstag, den 18. April auf Windows PC, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam sowie als Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass. Für alle weitere Details besuche Minecraft.net.

Forza Motorsport – Launch in 2023

Turn 10 Studios hat während der Show eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welche Spieltiefe, Immersion und Realismus die nächste Generation des Racing-Franchises bietet. Der exklusive Blick auf kommende Autos, Strecken und eine Hörprobe von dem beeindruckenden Sound lassen die Herzen der Racing-Fans höherschlagen. Damit lassen die Entwickler*innen keine Zweifel offen, dass Forza Motorsport das technisch fortschrittlichste und authentischste Rennspiel des Studios wird und die Vorteile der Xbox Series X|S-Konsolen voll ausschöpft.

Forza Motorsport erscheint noch in diesem Jahr auf Xbox Series X|S sowie Windows PC und als Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass, einschließlich Konsolen-, PC- und Cloud-Gaming (Beta). Zudem wird es einen fantastischen neuen Online-Rennmodus und eine brandneue, auf den Autobau fokussierte, Singleplayer-Karriere bieten. Alle Details dazu findest Du auf Forza.net.

Hi-Fi Rush – Jetzt verfügbar

Tango Gameworks überraschte die Zuschauer*innen der Developer_Direct mit der Ankündigung und auch direkt mit dem Release eines bisher völlig unbekannten Titels: Hi-Fi Rush! Anders als alle bisherigen Titel von Tango Gameworks ist Hi-Fi Rush ein überdrehtes, actiongeladenes Rhythmusspiel, für Einzelspieler*innen, in dem die ganze Spielwelt im Beat der Musik pulsiert.

Spieler*innen schlüpfen in die Rolle von Chai, einem verträumten Tunichtgut, in dem das Herz und die Ambitionen eines echten Rockstars stecken. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass seine Brust im wahrsten Sinne des Wortes mit seinem Music Player verschmolzen ist. Während sich Chai mit seiner rhythmischen Kampfkunst durch alle möglichen Gefahren schlägt, sorgen kultige Bands wie Nine Inch Nails und The Black Keys mit ihrer lizensierten Musik für ein echtes Rockkonzert-Feeling.

Hi-Fi Rush ist JETZT über Game Pass auf Xbox Series X/S und PC erhältlich. Alle Details dazu findest Du unter Bethesda.net.

The Elder Scrolls Online: Necrom – Launch im Juni

ZeniMax Online Studios enthüllte während des Livestreams wichtige Details zum diesjährigen großen Kapitel-Update, auf das ESO-Spieler*innen rund um den Globus gewartet haben. The Elder Scrolls Online: Necrom, das im Juni dieses Jahres erscheint, entsendet die Spieler*innen in die fremdartigen Gefilde von Morrowind. Besonders die unerforschten östlichen Regionen strotzen nur so vor Abenteuern und Gefahren! Mit diesem Kapitel erhalten die Spieler*innen auch das, was sie sich am meisten wünschen: eine neue spielbare Klasse, den Arkanisten. Arkanisten werden völlig neue Fähigkeiten und Mechaniken mit sich bringen und sind damit die dritte neue Klasse, die seit Veröffentlichung des Spiels eingeführt wurde. ZOS kündigte außerdem an, dass ab sofort und nur für eine begrenzte Zeit eine kostenlose Testversion von ESO Plus zur Verfügung steht, mit der alle bisherigen Kapitel (mit Ausnahme von High Isle) und alle bisherigen DLCs für alle Spieler*innen des ESO-Basisspiels verfügbar sind. Dies gilt auch für jene Spieler*innen die via Game Pass spielen. Viele weitere Details zu Necrom gab es im großen ESO Enthüllungsevent, das unmittelbar nach der Developer_Direct stattfand. The Elder Scrolls Online: Necrom wird auf Windows PC/Mac sowie auf Xbox-Konsolen im Juni erscheinen. Weitere Details findest Du auf ElderScrollsOnline.com.

Redfall – Launch am 2. Mai

Arkane Austin lüftet den Mantel des Schweigens und zeigt neues exklusives Gameplay-Material zu ihrem kommenden Vampir-Abenteuer Redfall. Erhalte einen ersten Eindruck von der offenen Spielwelt, ihren bösartigen blutsaugenden Bewohner*innen, den übernatürlichen Vampirnestern und vielem mehr – sogar ein kurzer Blick auf die mächtigen Vampir-Götter ist dabei! Und das Beste daran: Arkanes storygetriebener Shooter eröffnet bereits am 2. Mai die Vampirjagd in den blutigen Straßen von Redfall, Massachusetts. Ob Du die Jagd alleine oder im Koop-Modus antrittst, bleibt dabei ganz Dir überlassen. Zusätzlich enthüllt Arkane geradezu teuflische Preorder-Boni und die erweiterte Bite Back Edition, inklusive Hero Pass, der zukünftige Erweiterungen, Outfits und Waffen enthalten wird. Redfall erscheint auf Xbox Series X|S Windows PC und als Teil des Game Pass. Für alle weiteren Details wirf einen Blick auf Bethesda.net.

Wie bereits zuvor angekündigt, ist eine eigene Show zu Bethesda Studios kommenden Titel Starfield in Planung, um Fans einen ausführlichen Einblick in den Stand des Spiels zu ermöglichen. Überdies arbeiten die Teams unermüdlich daran, Dir und allen weiteren Xbox-Fans neue, exklusive Gaming-Highlights zu präsentieren, wenn sie sich erneut zum jährlich stattfindenden Summer Showcase in Los Angeles zusammenfinden.