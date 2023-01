PM: Redfall auf der Developer_Direct: Release Date und neues Gameplay-Material enthüllt (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vampir-Fans aufgepasst, das Warten ist so gut wie vorbei! Im Rahmen des Developer_Direct Showcase teilte das Team von Arkane Austin den offiziellen Release-Termin für Ihren Vampir-Shooter Redfall. Ab dem 2. Mai 2023 schlüpfst Du auf Xbox Series X|S und PC in die Rolle treffsicherer Vampir-Jäger*innen und begibst Dich auf die Jagd nach den lichtscheuen Blutsaugern. Um Dir die restliche Wartezeit zu versüßen, teilt das Team außerdem 10 Minuten exklusives Gameplay-Material, in dem Du die titelgebende Insel Redfall, Massachussetts, mit all ihren blutigen Geheimnissen besser kennenlernst.

In Redfall lauert die Gefahr hinter jeder Ecke und es liegt an Dir, die Straßen zu säubern. Nimm eine Vielzahl von Missionen in der ganzen Welt an und stelle Dich furchterregenden Vampiren, um die Stadt für die Überlebenden ein wenig sicherer zu machen. Während Du damit beschäftigt bist, als freundliche*r Vampirjäger*in aus der Nachbarschaft für Sicherheit zu sorgen, sammelst Du auch Informationen über die Geheimnisse, die die Insel und ihre neuen vampirischen Herrscher*innen umgeben – Informationen, die Dich schließlich zu den Vampirgöttern selbst führen können.

Redfall erscheint am 2. Mai 2023 für Xbox Serie X|S und PC. Spiele es am besten direkt zum Release im Xbox Game Pass. Hier erfährst Du alles, was Du über Redfall wissen musst. Oder Du schaust einfach den gesamten Redfall-Abschnitt auf der Developer_Direct weiter unten an.

Das beschauliche Inselörtchen Redfall war einst das Musterbeispiel für die typische, amerikanische Kleinstadt. Es war bekannt für seine malerischen Straßen, hübschen Promenaden und charmanten Viertel. Dann zogen die Vampire ein und ruinierten alles. Zuerst verfinsterten sie die Sonne und schoben die Gezeiten zurück. Dann fingen sie an, alle Inselbewohner*innen zu versklaven … oder zu verspeisen.

Erlebe Redfall allein oder mit bis zu drei Freund*innen und kämpfe gegen die Blutsauger, die die Insel im untoten Würgegriff halten. In typischer Arkane-Manier bahnst Du Dir Deinen Weg über die Insel und durch die Vampirmassen, während Du herausfindest, was diese Blutsauger-Plage verursacht hat. All das hat nur ein Ziel: Dieser unheiligen Situation ein Ende zu bereiten. Erkunde eine wunderschöne, detailverliebte Welt und bringe Licht in die dunkelsten Ecken der Insel, während Du dafür kämpfst, die Geheimnisse der Vampirgesellschaft aufzudecken. Wähle aus einer Reihe von Held*innen mit einzigartigen, skillbaren Fähigkeiten und rüste sie mit anpassbaren Waffen aus, die Du überall auf der Insel finden kannst. Tu alles, was nötig ist, um die perfekte Truppe von Vampirjäger*innen zusammenzustellen – und zu überleben.

Mit einem Upgrade auf die Bite Back Edition erhältst Du den Hero Pass mit zwei zukünftigen Held*innen, das Throwback Outfit Pack mit einem einzigartigen Outfit und Rucksack für jede der vier Basis-Figuren (inspiriert von ihrem Leben vor Redfall), einen Laser Beam Skin für verschiedene Waffen und den Tactical Knife Stake Waffenaufsatz.

Bestelle Redfall vor oder spiele den Titel im Xbox Game Pass, um das Vampire Hunter Pack zu erhalten. Dieses enthält die exklusive Grim Tide Shotgun, die nach dem Töten von Gegner*innen für acht Sekunden 20 Prozent mehr Schaden verursacht. Das Paket enthält außerdem einen Polar Vortex Skin für mehrere Waffen und einen Blood Ravager Stake Waffenaufsatz. So ausgestattet, hält Dich nichts mehr davon ab, Redfall zurückzuerobern.