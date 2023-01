PM: Forza Motorsport auf der Developer_Direct: Neue Maßstäbe in Sachen Realismus und Immersion (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Auf der Developer_Direct konnten wir einen Blick auf das neue Forza Motorsport werfen und was sollen wir sagen? Die neueste Version des Rennspiel-Klassikers macht auf nahezu allen Ebenen einen riesigen Sprung in Richtung Zukunft. Von den Autos über die Strecken bis hin zum Sound vermittelt Forza Motorsport ein Gefühl, das an Realismus kaum zu übertreffen ist. Das Spiel erscheint noch in diesem Jahr für Xbox Series X|S, Windows, Steam und Cloud Gaming (Beta), also schnall Dich an: Hier erfährst Du alles, was Du was zum schnellsten Release des Jahres wissen musst.

Forza Motorsport enthält zum Start mehr als 500 Autos, die Du sammeln, fahren und mit rund 800 einzigartigen Upgrades nach Deinem Geschmack personalisieren kannst. Zum Portfolio des Spiels zählen selbstverständlich auch die schnellsten Rennwagen, die es aktuell gibt.

Neben der schieren Anzahl an Fahrzeugen begeistert auch deren Aussehen. Ein Spektralphotometer erfasst kontinuierlich die Datenpunkte des Lichtverhaltens auf der Oberfläche der Autos, sodass die Lichtspiegelung insgesamt noch realistischer wirkt. Zudem sorgt ein überarbeitetes Schadensmodell dafür, dass Schäden und Schmutzablagerungen je nach Modell und Art der Beschädigung unterschiedlich ausfallen.

Dank einschneidender Fortschritte bei der Fahrphysik, die größer ausfallen als bei Forza Motorsport 5, 6 und 7 zusammen, wird auch der Fahrspaß insgesamt noch intensiver und immersiver.

Das neue Forza Motorsport startet mit 20 Umgebungen, in denen es verschiedene Streckenlayouts zu bezwingen gilt. Zusätzlich zu den beliebtesten Strecken aus vorherigen Spielen kannst Du Dich auf fünf völlig neue Schauplätze freuen, darunter die erste Strecke im südafrikanischen Kyalami. Sämtliche Strecken wurden mithilfe von Photogrammetrie und Laserscans genauestens analysiert, sodass selbst die Vegetation am Rande der Strecke der Realität entspricht. Abgerundet wird das Gesamterlebnis durch zehntausende animierter 3D-Zuschauer*innen, die Dich mit allem, was sie haben, anfeuern.

Ebenfalls neu in Forza Motorsport sind die dynamischen Tageszeiten und Wetterbedingungen, die sich automatisch auf die allgemeine Beschaffenheit und Temperatur der Strecke auswirken. Somit gleicht keine Runde der anderen. Features wie diese machen Forza Motorsport zu einer rasanten Rennspiel-Simulation mit einem Höchstmaß an Authentizität.

Um eine noch realistischere Sound-Kulisse zu erzeugen, haben sich die Entwickler*innen von Forza Motorsport außerdem mit Windows Sonic und Dolby Atmos zusammengetan. Aufbauend auf einem starken Fundament, das sich über die Entwicklungsarbeit von 20 Jahren erstreckt, fließen stets die modernsten Technologien ein, die zu einer Verbesserung des Fahrzeugsounds beitragen. Hierzu zählen neben Reifen- und Aufhängungsgeräuschen etwa auch die Sounds von Auspuffanlagen und Turbos, die immer realistischer klingen. Die Strecken-Kommentare, die völlig neu bei Forza Motorsport sind, heizen die Rennatmosphäre zusätzlich an.

Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch in diesem Jahr kommen wird. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Details zu Forza Motorsport zu veröffentlichen. Alle aktuellen Updates findet ihr auf dem Forza-Blog.