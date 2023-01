PM: 4 Dinge, die ihr über den ersten Marvel’s Midnight Suns DLC wissen solltet (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nur noch einmal schlafen, dann erscheint am 26. Januar der erste DLC* für Marvel’s Midnight Suns. Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass Deadpool in „Zwei heldenhafte Halunken” zu den spielbaren Marvel-Helden** von Midnight Suns stößt, aber wusstet ihr auch, dass darin die Geschichte erzählt wird, wie und warum der „Merc with a Mouth” dem Team überhaupt beigetreten ist? Wusstet ihr eigentlich, dass er eine einzigartige „En Fuego”-Ressource auf dem Schlachtfeld einsetzt oder dass sein Foodtruck unmittelbar vor der Abtei steht? Lies weiter, um mehr zu erfahren!

Deadpool schließt sich den Midnight Suns an, nachdem er sich bei dem Versuch, heimlich ein Artefakt aus dem New Yorker Museum of Art zu entwenden, mit dem Hunter (und ein paar Typen von Hydra, Vampiren und Sin, der Enkelin von Red Skull) in die Haare gekriegt hat. Die Story rund um diesen missglückten Einbruch und die anschließenden Konfrontationen mit vampirischen Gegnern spielt sich in einer Reihe neuer Missionen ab, in denen Deadpool, der natürlich ganz genau weiß, dass er in einem Videospiel ist, die Dinge etwas gelassener nimmt als seine neuen Verbündeten.

„Ihr könnt davon ausgehen, dass Deadpool regelmäßig die vierte Wand durchbricht, sowohl im als auch außerhalb des Kampfes”, verrät Creative Director Jake Solomon. „Es ist, als würde man das Spiel mit einem vorlauten, aber liebenswürdigen Freund spielen.”

Übrigens: Deadpools Storyline ist zwar unabhängig von der Hauptkampagne, aber ihr könnt ihn trotzdem bei der Zusammenstellung eures Teams auf jede Mission mitnehmen, sobald er sich eurer Heldenriege anschließt. Und das sollte man nicht nur, weil Nolan North seine Sprüche brilliant rüberbringt, sondern auch aus folgendem Grund:

Deadpools einzigartige „En Fuego”-Ressource hat das Potenzial, ihn im Verlauf einer Mission immer stärker zu machen. Viele seiner Fähigkeitskarten enthalten das En-Fuego-Schlüsselwort, und sofern er mindestens einen „En Fuego”-Stapel hat, sind diese Karten noch mächtiger und/oder haben zusätzliche Effekte, wenn sie gespielt werden.

„Wenn man Deadpools „En Fuego”-Bonus maximieren kann, kann man ihm dabei zusehen, eine Ein-Mann-Vernichtungswaffe für Gegner zu werden“, sagt Jake. „Schau ihm dabei zu, wie er eine absurd hohe Menge an Karten zieht, fünf Feinde erschießt und dann den größten und gefährlichsten Feind auf der Karte vernichtet. Und das alles in einem Zug.”

Deadpools „En Fuego”-Meter wird aufgefüllt, indem er Gegner mit seinen Fähigkeitskarten besiegt, was ihm einen zusätzlichen „En Fuego”-Stapel gewährt, nachdem er eine gewisse Anzahl von KOs erzielt hat. Allerdings verliert Deadpool jedes Mal, wenn er Schaden erleidet, einen „En Fuego”-Stapel. Deadpools angeborene Fähigkeit, sich jede Runde um einen bestimmten Prozentsatz seiner Lebenspunkte zu heilen, bedeutet zwar, dass er keinen Babysitter braucht, aber wenn man sich mit robusten Heldinnen und Helden wie Captain Marvel oder Captain America verbündet, die ihm Gegner vom Hals halten können, kann man seinen Schaden maximieren.

Sobald sich Deadpool den Midnight Suns anschließt, wird die Abtei, die Geheimbasis des Teams, aufgerüstet, um seinen schrillen Foodtruck an einem Platz am Pool zu parken. Auf dem Wagen prangt ein buntes Abbild des Helden höchstpersönlich, der auf einem bärtigen Einhorn reitet und Werbung für die „Besten Gänsebraten der Welt” macht, doch eigentlich liefert das Ding etwas viel schmackhafteres, dass leider nicht wirklich essbar ist.

„Mit Deadpools Foodtruck-Upgrade kannst du einmal pro Begegnung eine Karte aus deiner Hand abwerfen, um eine Aktion auszuführen”, erklärt Jake. „Es erleichtert die Positionierung und den Einsatz der Umgebung in taktischen Missionen, und Deadpool muss nicht einmal bei der Mission dabei sein, damit dein Team es nutzen kann!”

Wenn du den Foodtruck upgradest, erhältst du außerdem einen Schubser und eine Aktion, wenn du eine Karte ablegst. So kannst du einen Gegner in gefährliche Situationen drängen, während sich deine Verbündeten in Sicherheit bringen.

Wie alle anderen Midnight Suns-Heldinnen und Helden kann man Deadpool zwischen den Missionen in und rund um die Abtei antreffen. Wenn du dich mit ihm anfreunden willst, kannst du ihn einladen, mit dir abzuhängen. Aber du solltest wissen, dass Deadpool aufgrund seiner unberechenbaren und launischen Art nicht einfach nur irgendwelche Aktivitäten „mag”– entweder er „liebt” oder „ hasst” jegliche Art der Zweisamkeit!

Glaubst du, dass Deadpool gerne Videospiele spielt, oder doch lieber am Pool faulenzt? Filme schaut oder Vögel beobachtet? Lade ihn zu Aktivitäten ein, die ihm Spaß machen. Sobald dein Freundschaftslevel mit ihm den Höchstwert erreicht hat, kannst du seine legendäre Midnight-Suns-Fähigkeit und den passenden Anzug freischalten.

Deadpools Ankunft in der Abtei bietet auch die Gelegenheit, mit Tony Stark und Doctor Strange weitere Nachforschungen in der Schmiede anzustellen. Deadpool hat den beiden seine tolle Idee eines „Energy-Drinks mit tragbarem Defibrillator” vorgestellt, die, sobald sie erforscht wird, den neuen „Effort Maximizer” manifestiert, der dann zu taktischen Missionen mitgenommen werden kann. Dieser legendäre Gegenstand hat die Macht, alle Karten auf deiner Hand für ausgewählte Heldinnen und Helden zu verdoppeln, während du alle anderen Heldenkarten abwirfst.

Das DLC “Zwei heldenhafte Halunken” erscheint am 26. Januar für die PlayStation 5-Version von Marvel’s Midnight Suns. Es kann separat erworben werden und ist das erste von vier DLC-Packs, die im Marvel’s Midnight Suns Season Pass enthalten sind.

* Zwei heldenhafte Halunken ist in der Legendary Edition von Marvel’s Midnight Suns enthalten und ist Teil des Marvel’s Midnight Suns Season Pass. Auch zum Einzelkauf erhältlich. Grundspiel erforderlich.

**Charaktere müssen möglicherweise erst im Spiel freigeschaltet werden.