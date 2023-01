Tachyon Dreams 3: Abschluss-Episode der Retro-Adventure-Serie erschienen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Indie-Entwickler von Cosmic Void haben zu ihrer Space Quest-Hommage Tachyon Dreams mittlerweile die dritte und letzte Episode veröffentlicht. In Tachyon Dreams 3 - The Rancid Buttermilk from Andromeda erlebt ihr das Finale der Trilogie, die sich an frühen EGA-Werken der ehemaligen Adventure-Schmiede Sierra orientiert.

In seinem dritten Abenteuer erkundet ihr als Dodger eine karge Welt, reist in der Zeit zurück und begebt euch in einen dunklen Wald am Rande des Kosmos. Alle drei Teile könnt ihr kostenlos bei itch.io herunterladen und bieten euch insgesamt ca. zwei bis drei Stunden Retro-Feeling. Die Spiele sind ausschließlich für PC in englischer Sprache ohne Sprachausgabe verfügbar.

Wenn euch der Stil der Entwickler gefällt, lohnt sich für euch vielleicht auch ein Blick in deren kommerzielle Adventures Blood Nova und The Corruption Within.