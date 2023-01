Warhammer 40K - Darktide: Content wegen negativem Feedback verschoben

PC Xbox X

In einem öffentlichen Schreiben an die Spieler von Warhammer 40.000 – Darktide hat Fatshark die Verzögerung des saisonalen Contents für den Action-Shooter bekannt gegeben. Vorerst sind die inhaltsbasierten Updates eingestellt, um stattdessen den Fokus auf die größten Kritikpunkte der Spieler zu legen.

Darunter beispielsweise die mangelnde Stabilität von Darktide. Nach wie vor beendet sich der Shooter ohne ersichtlichen Grund und wirft den Spieler zurück auf den Desktop. Auch die bisher unvollständigen Elemente, wie die Schmiede, stehen in der Kritik der Spieler. Außerdem sei der zufällige Loot aus den Missionen beschränkt und die einzige Möglichkeit, an bessere Waffen zu kommen, lediglich der sich stündlich erneuernde Shop. So ist es schwer, die eigene Ausrüstung zu optimieren, da der Shop auch nur ein begrenztes Angebot hat und nicht immer die benötigten Items verfügbar sind. Das Feedback umfasst auch mangelhaftes Leveldesign, Spielmechaniken und die Klassenauswahl.

Von der Verzögerung betroffen sind ebenso die Cosmetics und Premium-Skins, die Fatshark bis auf Weiteres aussetzen will, und der Start der Xbox Series X/S Version.