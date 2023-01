Der Herr der Ringe - Gollum: Neuer Release-Zeitraum bekannt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Es gibt ein neues Lebenszeichen von Der Herr der Ringe - Gollum (in der Preview). Im Stealth-Spiel von Deadalic spielt ihr den Ring-Junkie in einem Abenteuer, das sich parallel zu den Ereignissen im Roman Die Gefährten entfaltet. War zuletzt ein Release im September 2022 anvisiert, wurde die Veröffentlichung m Juli letzten Jahres erneut verschoben.

Seitdem war es still um Gollum und auch wenn es nicht auf direktem Weg Neuigkeiten seitens Deadalic oder Publisher Nacon zum Titel gibt, wurde doch ein Hinweis im jüngsten Quartalsbericht von Nacon entdeckt: Im Ausblick heißt es, dass Der Herr der Ringe - Gollum in der ersten Hälfte des Fiskaljahres 2023/2024 erscheinen werde, also zwischen April und September 2023.