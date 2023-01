Spiele-Check: SubROV – Underwater Discoveries: Realistisch abtauchen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf diesem Schiff beginnt jede Tauchexpedition.

Ab ans Steuerpult

Hin und wieder trefft ihr auf größere Lebewesen wie diesen Riesenhai, aber...

Triste Unterwasserwelt

... größtenteils entdeckt ihr Meerespflanzen auf eurem Weg.

Early-Access-Baustellen

Auf der Karte sucht ihr euch die Mission aus. Mehr Informationen zu den gescannten Pflanzen und Lebewesen erhaltet ihr in der Galerie.

Fazit

Berufssimulation für PC im Early Access

Einzelspieler

Einsteiger

Preis: 19,50 Euro bei Steam

In einem Satz: Tauchroboter-Simulation für Enthusiasten.

Die Simulationsetzt euch vor das Schaltpult eines Remoted Operated Vehicles, kurz ROV. Hierbei handelt es sich um ein unbemanntes, ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug – tiefgreifendere Informationen liefert euch die Wikipedia – mit dem ihr in die Tiefen der Ozeane vorstoßt.Entwickelt wird SubROV – Underwater Discoveries von einem einzelnen Entwickler und ich habe den Eindruck, dass es sich bei dem Spiel um ein Herzensprojekt handelt. Seit Anfang Dezember 2022 ist der Titel bei Steam im Early Access spielbar, allerdings ausschließlich in englischer Sprache. Um herauszufinden, was SubROV – Underwater Discoveries zu bieten hat und ob der Titel aus dem Heer der spielerisch meist fragwürdigen Berufssimulationen emporragt, bin ich für rund sieben Stunden abgetaucht.SubROV – Underwater Discoveries bietet keinen erzählerischen Aufhänger und bis auf die Galerie, in der ihr weitere Informationen zu euren Entdeckungen erhaltet, keine relevanten Fortschrittssysteme. Derzeit stehen euch neben dem mehrstufigen Tutorial lediglich fünf Missionen zur Auswahl, zum Beispiel kontrolliert ihr Funkbaken am Meeresgrund oder sucht nach einem Humboldt-Kalmar.Jede Mission startet immer auf eurem Forschungsschiff, das ihr zu der Tauchposition lenkt. Dort angekommen seilt ihr das ROV zuerst ins Wasser ab. Die dafür notwendigen Befehle steuert ihr über ein knopflastiges Steuerpult. Sobald das ROV die Wunschtiefe erreicht hat, lasst ihr es von der Leine und tuckert los. Hier wird die Steuerung schon komplexer, sie lässt sich aber bequem mit einer Maus- und Tastatur-Kombination vornehmen. Eine Controller-Steuerung ist ebenfalls möglich, diese habe ich allerdings nicht ausprobiert.Da bei der Bewegung des ROV auch die Unterwasserströmung eine Rolle spielt, steuert ihr regelmäßig gegen und passt euren Auftrieb an, tastet die Umgebung mit einem Sonar nach Pflanzen sowie Lebewesen ab und scannt die gefundenen Exemplare. In den meisten Missionen gilt es zudem eine Aufgabe zu erfüllen, für die ihr den Greifarm des ROV einsetzt. Außerdem stehen euch mehrere Kameras zur Verfügung, mit denen ihr in der Umgebung nach Interessantem Ausschau haltet.Das, was es auf dem Weg und ganz unten auf dem Ozeangrund zu sehen gibt, ist begrenzt. Hin und wieder begegne ich Tieren, wie einem Hai oder Thunfisch, am Meeresboden finde ich vereinzelte Pflanzen-, Muschel- oder Korallenenarten. Die meiste Zeit steuere ich mein ROV dabei durch düsteres Gewässer, über leblosen Meeresboden und triste Steinschluchten. Vorwürfe mache ich SubROV – Underwater Discoveries nicht, denn bis auf wenige Ausnahmen stelle ich mir das Leben da unten genauso abwechslungsarm vor. Dazu setzt der Titel grafisch auf eine sehr funktionelle Darstellung, viele Modelle sind keine Augenweide.Auch steht der realistische Ansatz einem spaßige(re)n Spielgeschehen im Weg. Euer ROV legt nämlich selten mehr als einen Meter pro Sekunde zurück, in manchen Abschnitten halbiert sich die Geschwindigkeit. Hier wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, die Spielgeschwindigkeit jederzeit erhöhen zu dürfen. Diese Funktion steht derzeit nur beim Abtauchen zur Verfügung.SubROV – Underwater Discoveries lief in meiner bisherigen Spielzeit sehr stabil, Abstürze gab es nicht. Lediglich die Kamera glitcht sich gerne in die Abhänge von Felsen. Technisch gibt es somit fast keine Probleme, ich vermisse am meisten weitere Inhalte, abwechslungsreichere Missionen und eine Art thematischen Überbau oder Hintergrund.SubROV - Underwater Discoveries hebt sich für mich tatsächlich positiv von Nonsens-Berufssimulationsspielen wie demab. Denn auf der Realismusebene funktioniert SubROV richtig gut. Ich bin kein Meeresforscher und absolut Tauchroboter-unerfahren, aber die Steuerung eines ROV zu übernehmen, kleinere Missionen zu erfüllen sowie die Unterwasser-Flora und -Fauna zu scannen hat schon was. Der Titel bringt die Tiefsee-Atmosphäre, beziehungsweise wie ich sie mir vorstelle, gut rüber. Dass dies grafisch wenig opulent daherkommt, macht mir wenig aus – wenngleich mich einige optische Highlights schon freuen würden.Das Gameplay ist größtenteils jedoch unglaublich zäh. Viele Standard-Abläufe wiederholen sich und dauern mir zu lang, die geringe Geschwindigkeit des ROVs stellt meine Geduld auf eine harte Probe und bei den Tätigkeiten in den Missionen vermisse ich den Kontext. Sie fühlen sich zwar realistisch an, bleiben aber alleinstehende Aufgaben. Lieber würde ich mich im Auftrag eines steinreichen Auftraggebers mit meinem ROV zu einer versunkenen Galeere aufmachen, wertvolle Schätze bergen und meinem Unterwassergefährt mit der üppigen Bezahlung einen schnelleren Antrieb spendieren.Aber obwohl ich nicht zur spitzen Zielgruppe von SubROV - Underwater Discoveries gehöre, bin ich doch gespannt, um welche Inhalte das Spiel in der Early-Access-Phase ergänzt wird – um erneut in die Tiefen der Ozeane abzutauchen.