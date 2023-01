The Last Starship: Demo im Januar und Early Access im Frühling 2023

PC MacOS

Schon länger liefen Playtests zu The Last Starship, dem neuesten Werk der Prison Architect-Entwickler Introversion Software. Wie zuerst Rock Paper Shotgun berichtete, wird das Raumschiff-Managment-Spiel in näherer Zukunft in den Early Access starten – noch im Frühling dieses Jahres soll es soweit sein. Außerdem wird es im Zuge des bald startenden Steam Next Fest ab 26. Januar 2023 eine Demo-Version in Valves Store geben.

In the Last Starship verwaltet ihr entweder ein vorgegebens Raumschiff oder gestaltet euer eigenes. Auf der Reise durchs All erledigt ihr Missionen und baut euer Gefährt aus. Dazu haltet ihr eure Crew beschäftigt und kümmert euch um die Stromleitungen, Sauerstoffversorgung und alle anderen Systeme, damit eure Besatzung nicht vor die Hunde geht.