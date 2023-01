Spellforce - Conquest of Eo: Neuer Release-Trailer veröffentlicht

PC

THQ-Nordic hat für den neusten Teil der Spellforce-Reihe einen Release-Trailer veröffentlicht. Ab dem 3. Februar 2023 werden angehende Magier in Spellforce – Conquest of Eo um einen Platz im Zirkel der Magier ringen. Das rundenbasierte Strategie-RPG erlaubt es euch, Diener und Helden zu beschwören und mit diesen in die Schlacht um Eo zu ziehen. Auf eurer Reise erwarten euch Quests und eine sich stets verändernde Kampagne.

Ausgangspunkt des Abenteuers ist euer fliegender Magierturm, der sich auf der Karte umplatzieren lässt und verschieden Ausbaumöglichkeiten bietet. Die Wahl, welcher Art Magie ihr euch verschreibt, liegt ganz bei euch. Neue Zauber sind überall in der Welt verteilt und werden eurem Grimoire hinzugefügt, wenn ihr sie finden könnt. Wir haben auf der GC22 schon einen Blick auf das Strategie-Rollenspiel werfen dürfen.