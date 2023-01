Armored Core 6: Neue Infos zum FromSoftware-Titel kommen im Februar

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Ende letzten Jahres kündigte FromSoftware mit einem Render-Trailer die Rückkehr der Armored Core-Reihe an. Der Chef des Entwicklerstudios Hidetaka Miyazaki und Game Director Masaru Yamamura gaben in Interviews an, dass Armored Core 6 - Fires of Rubicon zwar viel Wert auf die Bosskämpfe legt, aber nicht wie Dark Souls, Elden Ring oder Bloodborne gestrickt sein soll.

Weitere Einblicke wird es nun im Zuge der Taipei Games Show geben. Am 3. Februar 2023 wird es im Zuge der Messe eine Stream-Präsentation von Bandai Namco geben, bei dem Yasunori Ogura, der Produzent der Reihe, mehr Infos zu Armored Core 6 teilen wird. Im vergangenen Jahr gab es während der Taipei Games Show ebenfalls einen Stream von Bandai Namco, damls mit dem Producer von Elden Ring. Damals bestand die Präsentation aus einem längeren Interview, das mit Trailer-Material und knappen Gameplay-Szenen durchsetzt war.