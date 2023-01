SCUMM-Emulator DREAMM in neuer Betaversion erschienen

PC Linux MacOS NES andere

Aaron Giles veröffentlichte als Hobbyprojekt einst einen Patch für Star Wars - Rebel Assault, der die Performance auf den damaligen Apple-Rechnern mit PowerPC-CPU drastisch verbesserte. Dieses Hobbyprojekt führte zu einer Einstellung bei LucasArts, um die Konvertierungen von Star Wars - Dark Forces und Full Throttle auf den Macintosh umzusetzen. Bereits im Juli 2022 hat er die erste Version 1.0 seines SCUMM-Interpreters DREAMM veröffentlicht. Nun ist die Betaversion 2.0b10 erschienen. DREAMM steht für DOS-Retro-Emulation-Arena-for-Maniac Mansion.

Die Geschichte von DREAMM reicht zurück ins Jahr 2001. In dem Jahr erschien die erste Version 0.0.1 der ScummVM. Giles ging mit der Idee auf einige seiner ehemaligen Kollegen bei LucasArts zu, die SCUMM-Spiele auf Windows zu portieren, so dass sie ohne Umwege nativ lauffähig wären. Nach einigen Monaten Bedenkzeit seitens LucasArts bekam Giles den Job und legte los. Am Ende wurden 11 von 12 Spielen portiert:

Maniac Mansion

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Indiana Jones and the Last Crusade

Indiana Jones and the Fate of Atlantis

The Secret of Monkey Island

Monkey Island 2 - LeChuck's Revenge

Loom

Day of the Tentacle

Sam & Max

Full Throttle

The Dig

The Curse of Monkey Island wurde überhaupt nicht überarbeitet. Das eigentliche Projekt, wofür Giles engagiert wurde, starb zusammen mit den Plänen für den Nachfolger: Dabei ging es um eine angepasste, spezielle Download-Version von Full Throttle. Letztlich erschienen nur wenige der portierten Titel erneut: Full Throttle in der ursprünglichen Version und Sam & Max schafften es auf eine Compilation-CD, die Indiana-Jones-Adventures, Loom und The Dig werden über Steam vertrieben und laufen nativ unter Windows ohne ScummVM zu benötigen. Wobei es Indiana Jones and the Last Crusade nicht im deutschen Steam-Shop zu erwerben gibt. Auf GOG werden die Titel zusammen mit ScummVM verkauft.

Um die Spiele in DREAMM starten zu können, benötigt ihr die originalen EXE-Dateien. Diese besitzt ihr, wenn ihr noch die alten Installationsmedien habt. Auch werden diese inzwischen bei einigen GOG-Versionen mitinstalliert:

Indiana Jones and the Last Crusade (nur Englisch)

Indiana Jones and the Fate of Atlantis (nur Englisch)

Loom (nur Englisch)

The Dig (wenigstens auf Deutsch und Englisch)

Maniac Mansion (nur Englisch)

Die Situation ist also verwirrend. Installiert ihr die deutsche Version von Indiana Jones and the Fate of Atlantis über GOG, fehlt die EXE-Datei, womit der Start über DREAMM scheitert.

Die unter DOS lauffähigen LucasArts-Klassiker lassen sich dank ScummVM, aber auch der DOSBox, heutzutage problemlos auf einer Vielzahl von Plattformen spielen. Wozu benötigt ihr also DREAMM, wenn ihr doch DOSBox oder die ScummVM nutzen könnt? Giles geht im Interview auf das Thema ein. Er betont, dass die Macher der ScummVM die Engine "reverse engineered" hätten, wobei sehr gute Arbeit geleistet worden sei. Die ScummVM sei aber eben kein nativer Interpreter der SCUMM-Engine, könne also nicht das Originalspiel wiedergeben. DREAMM richtet sich an Puristen, die das originale Spiel auf einer modernen Plattform spielen und beispielsweise dabei auf ihre alten Savegames zurückgreifen wollen.

Die zweite Beta-Version bringt eine überarbeitete Oberfläche und erlaubt die Spielinstallation per Drag-and-Drop: Habt ihr beispielsweise Disketten-Images, zieht ihr diese einfach vom Explorer in die Oberfläche des Programmes und startet damit die Installation. Darüber hinaus werden gegenüber der ersten Version zusätzlich die folgenden Spiele unterstützt:

Grim Fandango

Flucht von Monkey Island

Star Wars - Dark Forces

Star Wars - Rebel Assault

Star Wars - Rebel Assault 2

Star Wars - X-Wing

Star Wars - TIE Fighter

Afterlife - Chaos im Jenseits

Beachtet jedoch, dass die neu hinzugekommenen Spiele unter Umständen noch nicht absolut rund laufen. DREAMM bietet euch auch einen Bonus: Sollte eurer "Sicherheitskopie" von damals die Codescheibe abhanden gekommen sein, wird bei der Kopierschutzabfrage die Lösung am unteren Bildschirmrand eingeblendet.

Auf dem Youtube-Kanal Conversations with Curtis findet ihr ein Interview mit Aaron Giles, in dem auf seine Geschichte mit LucasArts eingegangen wird – das Video haben wir euch am Ende dieser News eingebunden. Auf der Website The international House of Mojo gibt es ein weiteres Interview in Textform.