Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben: Zweiter Kinotrailer veröffentlicht

Das Filmstudio Paramount Pictures hat einen zweiten Trailer zu dem kommenden Kinofilm Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben veröffentlicht, der auf Hasbros bekannter Pen&Paper-Rollenspielvorlage basiert. Der Film wird in Deutschland am 30. März 2023 in die Kinos kommen.

Das Drehbuch und die Regie stammen von dem Game Night-Duo Jonathan Goldstein und John Francis Daley. In den Hauptrollen spielen Chris Pine (Star Trek), Michelle Rodriguez (Avatar), Justice Smith (The Voyeurs), Hugh Grant (Operation Fortune), Sophia Lillis, Chloe Coleman und der Bridgerton-Darsteller Regé-Jean Page.

Es ist das vierte Mal, das beliebte Rollenspielsystem für die große Leinwand zu adaptieren, nach Courtney Solomons Verfilmung aus dem Jahr 2000, der TV-Fortsetzung Dungeons & Dragons – Die Macht der Elemente und dem 2012 erschienenen Nachfolger Dungeons & Dragons 3.

Abschließend könnt ihr euch den deutschsprachigen zweiten Trailer zu Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben anschauen. Die englischsprachige Version könnt ihr in den Quellenangaben anwählen.