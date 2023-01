Crowdfunding: Bannerlord-Letsplay von Jörg Langer

Teaser Mount&Blade 2 sieht so ein wenig aus wie ein rüstiger Rentner aus den frühen 2000er Jahren, und das passt gut zum Letsplayer, der wie ein rüstiger Jüngling von 1980 aussieht. Darf der Jüngling reiten?

Aktion: Bannerlord

55€ 1950 Folgen 6-20 3250 Folgen 21-30

Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen.

Klickt auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu zahlen. Pro Medaille werden GGG (was ist das?) vergeben: für 5 Euro 100 GGG, 10 Euro 200 GGG, 25 Euro 500 GGG, 50 Euro 1000 GGG, 100 Euro 2000 GGG. Zur Registrierung geht es hier.

zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€ zahle 250€

Du kannst die folgenden EPC-QR-Codes – Klicken zum Vergrößern – mit deiner Banking-App („Fotoüberweisung“) scannen und musst nur noch deine User-ID eintragen.

zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€ zahle 250€