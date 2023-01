PM: So verfolgst Du den Xbox & Bethesda Developer_Direct-Livestream am Mittwoch, den 25. Januar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Du willst zu den ersten gehören, die topaktuelle News zu kommenden Top-Spielen für Xbox, PC und Xbox Game Pass erfahren? Dann darfst Du den Developer_Direct-Livestream diesen Mittwoch, den 25. Januar nicht verpassen!

Gemeinsam werden Xbox und Bethesda auf der Developer_Direct neues, ausführliches Gameplay zu kommenden Titeln wie Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends und The Elder Scrolls Online zeigen. Zusätzlich erfährst Du die aktuellen News direkt von den Entwickler*innen renommierter Entwickler-Studios wie Arkane Austin, Turn 10 Studios, Mojang Studios und ZeniMax Online Studios. Und das war noch nicht alles: Direkt im Anschluss an die Developer_Direct startet das eigenständige, globale ESO Global Reveal Event, präsentiert von ZeniMax Online Studios.

Wann findet die Developer_Direct statt?

Der große Developer_Direct-Livestream startet am Mittwoch, den 25. Januar um 21 Uhr deutscher Zeit.

Wie schaue ich den Livestream?

Um die Show mit deutschen Untertiteln zu verfolgen, besuche die offiziellen Kanäle von Xbox DACH auf:

Die Developer_Direct wird zusätzlich auf folgenden offiziellen Kanälen von Xbox und Bethesda gestreamt:

Die Show wird auch gleichzeitig auf regionalen Xbox- und Bethesda-Kanälen rund um den Globus sowie auf Steam gestreamt.

Wichtiger Hinweis: Die Show wird in 1080p bei 60fps gestreamt. Für einen repräsentativeren Blick auf die Grafik des Showcases empfehlen wir, die 4K/60fps-Wiederholung des Showcases auf dem Xbox YouTube-Kanal zu schauen, die nach dem Ende der Show verfügbar sein wird.

In welchen Sprachen außer Englisch ist die Developers_Direct verfügbar?

Wir werden Untertitel und/oder synchronisierte Übersetzungen in den folgenden Sprachen anbieten: Deutsch, Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, Norwegisch, Persisch (Farsi), Polnisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilianisch), Russisch, Slowakisch, Spanisch (Kastilisch), Spanisch ( Lateinamerikanisch), Schwedisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch und Vietnamesisch. Wir gehen davon aus, dass mit der Live-Übertragung der Sendung alle Sprachen zur Verfügung stehen. Es ist jedoch möglich, dass einige Sprachausgaben in den Tagen nach der Sendung hinzugefügt werden müssen, wenn sie noch nicht fertiggestellt werden konnten.

Am einfachsten findest Du Deine bevorzugte Sprache, indem Du die Xbox-Seite Deines Landes auf Facebook besuchst oder den offiziellen Xbox YouTube-Kanal aufrufst und auf das Zahnradsymbol in der rechten unteren Ecke klickst.

Wird die Sendung für Menschen mit Hör- oder Sehbeeinträchtigungen barrierefrei gestaltet sein? Es wird eine Version der Show mit Audiodeskription (AD) in englischer Sprache und in amerikanischer Gebärdensprache (ASL) auf dem YouTube-Kanal von Xbox und dem neuen /XboxASL-Twitch-Kanal geben.

Ich kann die Developer_Direct nicht live verfolgen, wo finde ich alle News?In den nächsten Stunden nach dem Livestream wird das Xbox Wire-Team eine detaillierte Zusammenfassung mit den wichtigsten Ankündigungen hier auf Xbox Wire veröffentlichen.

Hinweise für Co-Streamer und Creator:Wir von Xbox wissen Eure Co-Streams sehr zu schätzen und sind bestrebt, für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, wenn Du Dich dafür entscheidest.

Aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir jedoch nicht garantieren, dass Störungen oder Unterbrechungen durch Bots und andere automatisierte Software auf Deinen Co-Stream ausbleiben.

Über die Erstellung von Videos on Demand (VODs):Falls Du planst, Ausschnitte der Show in einem VOD einzubinden, empfehlen wir, kein Audio-Material mit urheberrechtlich geschützter Musik zu verwenden, so beugst Du Sperrungen durch automatisierte Bots vor. Überdies bitten wir Dich, Dich an die Nutzungsbedingungen Deines Service Providers zu halten.

Wird es ein Programm in Anschluss an den Stream geben?Das The Elder Scrolls Online-Team wird den Livestream mit einem eigenständigen Global Reveal Event direkt nach dem Developer_Direct fortsetzen. Eine eigenständige Show für Bethesda Game Studios’ Starfield ist ebenfalls in Arbeit – weitere Infos hierzu folgen schon bald!

Wir freuen uns schon, die Developer_Direct am 25. Januar gemeinsam mit Dir zu feiern!