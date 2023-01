PM: Fantasie trifft auf Realität: Fortnite präsentiert „The Kid LAROIs Verrückte Träume“ (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der bei Sony Music unter Vertrag stehende australische Rapper, Singer und Songwriter The Kid LAROI ist seit seinem Aufstieg 2019 nicht mehr aus der weltweiten Musikszene wegzudenken. Ab Samstag, den 28. Januar 2023 um 00:00 Uhr MEZ könnt ihr euch all seine Songs in Fortnite anhören– in The Kid LAROIs Verrückte Träume. In diesem immersiven Musikerlebnis könnt ihr den Weg von The Kid LAROI nacherleben, von seinen bescheidenen Anfängen über ausverkaufte Konzerte bis hin zum weltweiten Superstar.

In The Kid LAROIs Verrückte Träume hört ihr auch neue Lieder des Künstlers, darunter auch sein Song „Love Again“, der am Freitag, den 27. Januar veröffentlicht wird. Doch „Love Again“ ist nicht der einzige neue Song in diesem Erlebnis– ihr könnt euch auch noch drei weitere bisher unveröffentlichte Lieder sowohl in diesem Erlebnis als auch im „Afterparty“-Erlebnis anhören.

Zieht euch für das Event „The Kid LAROIs Verrückte Träume“ passend an– mit dem Outfit „The Kid LAROI“ sowie dem Outfit „The Rogue LAROI“, die beide verfügbar werden, bevor das Event startet. Beide Outfits werden ab dem 27. Januar im Fortnite Item-Shop verfügbar sein.

Außerdem könnt ihr am 24. Januar im The Kid LAROI Cup antreten und die Chance erhalten, diese Outfits sowie ein besonderes Bannersymbol und ein Emoticon vorzeitig freizuschalten.

In The Kid LAROIs Verrückte Träume bewegt ihr euch durch die Cyberstadt „Laroitown“, wo ihr letzten Endes ein gigantisches Konzert von The Kid LAROI besuchen werdet, auf dem sowohl Publikumslieblinge als auch neue Songs gespielt werden. Nach dem Konzert könnt ihr dann noch zusammen mit The Kid LAROI auf die Afterparty gehen. Hier könnt ihr euch den „Verrückte Träume“-Mix in Dauerschleife anhören, während ihr einen Einblick in das Tourleben und das normale Leben von The Kid LAROI erhaltet.

Schließt (in beiden Erlebnissen!) die „The Kid LAROIs Verrückte Träume“-Aufträge ab, um EP und besondere, von The Kid LAROI inspirierte Gegenstände zu erhalten, wie zum Beispiel die Lobbymusik „Love Again“ und „Thousand Miles“, den Ladebildschirm „LAROI & der Jäger“ sowie die Spraymotive „LAROI war hier“ und „LAROIs Tag“. Diese Aufträge sind zwischen dem 28.Januar 2023 um 00:00Uhr MEZ und dem 4. Februar 2023 um 00:00 Uhr MEZ verfügbar.

Das Event „The Kid LAROIs Verrückte Träume“ wird zwischen dem 28. Januar um 00:00 Uhr MEZ und dem 28. April verfügbar sein. Um beim Erlebnis dabei sein zu können, wählt die Kachel „THE KID LAROIs VERRÜCKTE TRÄUME“ im Entdecken-Bildschirm aus oder gebt den Inselcode 2601-0606-9081 ein.Beide Optionen bringen euch zu der Insel, auf der das Erlebnis stattfindet. Die Insel wurde von den Creator-Teams Alliance Studios, Team Atomic undTheBoyDilly erstellt und darauf ist ein Video zu sehen,bei dem Adrien Wagner Regie geführt hat und das von La Pac produziert wurde.

Die ebenfalls von Alliance Studios, Team Atomic und TheBoyDilly erstellte Insel „Afterparty“ wird zwischen dem 28. Januar um 00:00 Uhr MEZ und dem 28. April um 00:00 Uhr MESZ verfügbar sein. Seid dabei, indem ihr die Kachel „DIE ‚VERRÜCKTE TRÄUME‘-AFTERPARTY VON THE KID LAROI“ im Entdecken-Bildschirm auswählt oder den Inselcode 4294-0410-6136 eingebt.

Ihr wollt euch für das Event entsprechend kleiden? Die Outfits „The Kid LAROI“ und „The Rogue LAROI“ (sowie weitere Gegenstände) werden ab dem 27. Januar 2023 um 01:00 Uhr MEZ im Item-Shop verfügbar sein!

Outfit und Rücken-Accessoire von The Kid LAROI

Vom Träumer zum Weltstar.

Kämpft euch mit dem Outfit „The Kid LAROI“ ganz nach oben. Das Outfit besitzt neben dem Standardstil noch den alternativen Stil „Unter Strom“. Zum Outfit gehört außerdem das Rücken-Accessoire „Get My Bag“, das über den blauen Standardstil und den pinken alternativen Stil „Ganz allein“ verfügt!

Outfit, Rücken-Accessoire, Spitzhacke und Lackierung von The Rogue LAROI

Vom Weltstar zum Jäger.

Eliminiert Gegner auf dem Schlachtfeld mit dem Outfit „The Rogue LAROI“, das neben dem Standardstil noch den alternativen Stil „Unter Strom“ besitzt. Zu diesem Outfit gehört außerdem das Rücken-Accessoire „Die tragische Klinge“. Ihr könnt „Die tragische Klinge“ auch als Spitzhacke ausrüsten! Die Lackierung „LAROIs Freestyle“ passt ebenfalls zum Outfit und wird auch im Item-Shop verfügbar sein.

Emotes und Lobbymusik

Mit diesen Gegenständen aus dem Item-Shop könnt ihr auch nach der Afterparty noch weiterfeiern:

Emote „Treiben lassen“– Einfach entspannen und treiben lassen…

Emote „Herz eines Königs“– Setzt euch hin und genießt den Song „Love Again“.

Lobbymusik „Stay“– Abspielen und sich so fühlen wie ich.

Die Emotes „Treiben lassen“ und „Herz eines Königs“ sowie die Lobbymusik „Stay“ können einzeln oder als Teile des „LAROIs-Party-Starterpaket“ gekauft werden, welches zusätzlich noch den Ladebildschirm „Verrückte Träume“ beinhaltet:

Hört nie auf zu träumen.

Zeigt im The Kid LAROI Cup, dass ihr genauso furchtlos seid wie The Kid LAROI! Tretet am 24. Januar in diesem „Null Bauen“-Turnier im Duo-Format an und erhaltet die Chance, zu den besten Spielern in eurer Region zu werden und so die Outfits „The Kid LAROI“ (+ Rücken-Accessoire „Get My Bag“) und „The Rogue LAROI“ (+ Rücken-Accessoire bzw. Spitzhacke „Die tragische Klinge“) vorzeitig zu erhalten. Wenn ihr mindestens 8 Punkte verdient, erhaltet ihr außerdem ein LAROI-Bannersymbol und das Emoticon „LAROIs Grinsen“!

Alle Spieler können im dreistündigen Zeitfenster ihrer Region an bis zu 10 Matches teilnehmen. Die genauen Event-Zeiten für alle Regionen könnt ihr im Wettkampf-Tab des Spiels erfahren.