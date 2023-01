The Callisto Protocol: Patch fügt New Game Plus hinzu

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Entwickler Striking Distance Studio hat kürzlich mit einem neuen Patch The Callisto Protocol (im Test, Note 8.0) um einen New-Game-Plus-Modus erweitert. Startet ihr so einen neuen Durchgang nach dem Ende des Spiels, erhaltet ihr eure Waffen samt Upgrades sowie eure Credits an der ersten Reforge-Station im Spiel. Jedes Schießeisen in The Callisto Protocol bietet auf der höchsten Upgrade-Stufe einen alternativen Feuer-Modus, wobei es in einem Spieldurchlauf unmöglich scheint, alle Waffen auf die höchste Stufe zu bringen.

Parallel veröffentlichte das Studio eine Übersicht mit allen Patchnotes auf Twitter. Bei den Einträgen zum jüngsten Patch 3.01 geht hervor, dass außerdem ein Bug beseitig wurde, durch den bei Abschluss des Spiels auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad das zugehörige Achievment nicht vergeben wird. Dazu erhält Protagonist Jacob nun keinen Schaden mehr, wenn er beim Sprung über ein Hindernis angegriffen wird.

Im Laufe des Jahres will Striking Distance mehrere DLC-Inhalte für den Season Pass von The Callisto Protocol veröffentlichen. Der viel beworbene Release erntete vor allem auf PC und Xbox wegen des technischen Zustandes zu Release Kritik, doch auch Design-Entscheidungen wie der große Anteil des Nahkampfs erzeugten ein gespaltenes Echo. Publisher Krafton verzeichnete kurz nach Erscheinen von The Callisto Protocol einen sinkenden Aktien-Kurs und verfehlte laut Berichten der Website K Odyssey die Verkaufsprognosen von fünf Millionen Einheiten deutlich.