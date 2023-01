Crystals of Irm: Demo für das Retro-RPG auf dem Steam Next Fest

PC

Für das, sich in Entwicklung befindende, RPG Crystals Of Irm wird im Rahmen des Steam Next Fest am 6. Februar 2023 eine erste Demo veröffentlicht. Das Indiegame wird von dem Kasseler Spieleentwickler David Schütze entwickelt, hat derzeit aber noch keinen Publisher.

In Crystals Of Irm lenkt ihr die Geschicke einer Gruppe von drei Helden und kämpft euch in alter Dungeon Crawler-Manier durch verschiedene Dungeons und Höhlen, sammelt Loot und rüstet eure Helden auf. Eure Aufgabe ist es, die drei verschwundenen Kristalle von Irm wieder an ihren rechtmäßigen Platz zurück zu bringen. In den Kämpfen kommt ein eigenständiges Kampfsystem zum Einsatz, das auf der Steam-Seite als schnelles, bewegungsbasiertes Grid System beschrieben wird, bei dem jede Bewegung zählt.

In dem unten eingebunden Trailer könnt ihr sehen, wie das Spiel zwischen 3D und 2D-Passagen wechselt. Während ihr in den Top-Down-Abschnitten die Welt bereist, könnt ihr einzelne Orte, Höhlen und Dungeons in First-Person erkunden. Ein Großteil des Bildschirms präsentiert euch die Spielwelt in einer farbenfrohen Pixeloptik, während der Rest die drei Helden und einige Daten abbildet.