The Darkest Files: Entnazifizierungs-Adventure bietet bald eine Demo

PC Switch XOne PS4 MacOS

Wie der deutsche Entwickler Paint Bucket Games ankündigt, wird dessen kommendes Adventures The Darkest Files eine Demo erhalten. Die wird im Zuge des Steam Next Fest am 6. Februar 2023 veröffentlicht.

Der vorigen Titel des Studios, Through the Darkest of Times (im Test, Note 7.0), ließ euch eine Widerstandsgruppe im Dritten Reich spielen. In The Darkest of Files schlüpft ihr wiederum nun in die Haut der Staatsanwältin Esther Katz, die im Nachkriegswestdeutschland Teil einer Sondereinheit um Generalstaatsanwalt Fritz Bauer ist, die NS-Verbrechen verfolgt. Ihr durchforstet Akten, befragt Zeugen, rekonstruiert die Tathergänge. Nicht zuletzt bestreitet ihr Gerichtsprozesse, um die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen, die teils noch hohe Positionen besetzen. Nicht nur die Prämisse bedient sich bei der Geschichte, auch die Verbrechen in der Story basieren laut Entwickler auf wahren Begebenheiten.