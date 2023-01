Fire Emblem Engage: Exklusives Switch-Taktik-RPG erschienen

Switch

Am Freitag, den 20. Januar 2023, wurde von Entwickler Intelligent Systems und Publisher Nintendo mit Fire Emblem Engage der neueste Ableger der traditionsreichen Fire Emblem-Reihe exklusiv für die Switch-Konsole veröffentlicht.

Die Geschichte von Fire Emblem Engage spielt in Elyos, einem Kontinent aus vier Nationen, die ein heiliges Land in der Mitte umgeben. Vor tausend Jahren tobte hier ein erbitterter Krieg zwischen den Einheimischen und dem Dämonendrachen, in der die Bewohner die Embleme zur Hilfe herbei riefen. Diese Helden aus anderen Welten standen den Kriegern der Nationen im Gefecht gegen den Dämonendrachen zur Seite und es gelang schließlich, diesen zu verbannen. Nun ziehen erneut Schatten über Elyos, denn es gibt erste Anzeichen, dass der mächtige Feind zurückkehren könnte.

Zur Einstimmung auf den neuen Fire Emblem-Titel könnt ihr euch direkt unter der News den obligatorischen Launch-Trailer anschauen, der euch während der zweiminütigen Laufzeit einen kurzen Einblick in die Optik und das Gameplay des rundenbasierten Taktik-RPGs gewährt.

Fire Emblem Engage ist digital als Download via Nintendos eShop oder über Amazon erhältlich. Retail-Käufer und Sammler finden bei Amazon auch eine physische Version zum Erwerb vor.