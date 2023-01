Tron – Ares: Ein dritter Kinofilm steht vor der Realisierung

PC 360 XOne PS3 PSP

Mit dem durch computergenerierte Szenen bereicherten Spielfilm Tron konnte Disney im Jahr 1982 zwar keinen Kinoerfolg feiern, aber im Laufe der Jahre entwickelte sich der Streifen durch diverse Vermarktungen in Videotheken und über Spieleadaptionen, unter anderem für die Retrokonsole Intellivision, zu einem Kultfilm. Dies hatte zur Folge, dass im Jahr 2010 mit Tron - Legacy ein Sequel gedreht wurde, dass weltweit immerhin 400 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielen konnte.

Nach einem etwas längerem hin und her soll mit Tron - Ares jetzt ein dritter Kinofilm entstehen. Als Regisseur ist der Norweger Joachim Rønning vorgesehen, der mit Filmen wie Pirates of the Caribbean - Salazars Rache oder Maleficent - Mächte der Finsternis bereits beweisen hat, größere Hollywoodproduktionen stemmen zu können. Das Drehbuch stammt von Jesse Wigutow und soll eine Fortsetzung von Tron – Legacy sein. Die Vorproduktion hat bereits begonnen und die Dreharbeiten sind für den kommenden August im kanadischen Vancouver vorgesehen.

Bereits im Jahr 2017 gab es Gerüchte um Tron – Ares mit Jared Leto in der Hauptrolle, bei denen es jedoch blieb, weil sich Disney erstmal vorrangig um seine Marken Star Wars und Marvel kümmern wollte.

Welche Schauspieler involviert sein werden steht noch nicht fest, aber in der Vergangenheit hatte Jared Leto stets betont, die Rolle unbedingt haben zu wollen, so dass er in der Branche als gesetzt gilt. Jedoch muss er erstmal die Dreharbeiten von Disneys Haunted Mansion absolvieren, bevor er in Tron – Ares einsteigen könnte.