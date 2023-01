Ellie und Joel sind wieder da

Teaser Die gespannt erwartete Serienadaption von The Last of US von HBO ist gestartet. Werdet ihr sie euch auf jeden Fall ansehen?

Update mit dem Ergebnis:

Unter den Umfrageteilnehmern hat ungefähr jeder Zweite (53 Prozent) die fest Absicht, die Serienumsetzung des Hits von Naughty Dog zu sehen. Ein Drittel weiß jetzt schon, sie verzichten, während die restlichen 14 Prozent – wohl teils nach Ansehen der ersten Folge – noch unentschlossen zeigen.

Ursprünglicher Text:

Die Pilot-Episode der HBO-Serienumsetzung von The Last of Us ist erschienen, auch die zweite Folge wird dann hierzulande simultan zur Ausstrahlung in den USA verfügbar sein – und damit nicht gerade zur Primetime um 4:30 Uhr morgens. Doch wir wollen ja gar nicht wissen, ob manche von euch tatsächlich um die Uhrzeit gerne Serien im Stream schauen (es gibt schließlich ganz unterschiedliche Chronotypen). Wir möchten in dieser Sonntagsfrage wissen: Werdet ihr die Serie mit Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie sicher schauen (eventuell erst, wenn auch alle Folgen verfügbar sind)? Habt ihr es definitiv geplant, aber wartet auf eine spätere physische Veröffentlichung oder allgemein andere Verfügbarkeit als beim Anbieter Sky? Oder weckt diese Adaption eines ohnehin sehr erzählerischen und cineastischen Spiels euer Interesse nicht?

Ihr könnt eure Stimme in der Umfrage unten bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen.