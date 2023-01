PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 23. bis zum 27. Januar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

25. Januar – Clunky Hero

Als einfacher Bauer namens Rufus lebst Du gemeinsam mit Deiner liebenswerten Frau Brunhilde ein einfaches Dorfleben. Alles ist in bester Ordnung – bis durch einen magischen Fehler das Böse in der kleinen Ortschaft um sich greift und dunkle Kräfte Deine geliebte Ehefrau entführen. Entschlossen, sie zurückzugewinnen, schnappst Du Dir einen Eimer als Helm und einen Besen als Waffe. Nun bist Du nicht mehr Rufus – Du bist der Clunky Hero und begibst Dich auf die gefährliche Mission Deine Frau und das ganze Dorf zu retten.

25. Januar – The Dark Side of the Moon: An Interactive FMV Thriller

Als seine beiden Kinder in der Nacht verschwinden, liegt es an Dir, dem Protagonisten Dean Hamilton zu helfen, sie nach Hause zu bringen. In diesem filmischen, interaktiven Krimi lauern gefährliche Mysterien und an jeder Ecke warten Entscheidungen auf Dich, die Auswirkungen auf die gesamte Handlung haben können. Wem kannst Du vertrauen? Welche Bedeutung hat die bevorstehende Sonnenfinsternis? Und was sind diese seltsamen Lichter am Himmel?

25. Januar – Kingdom Rush

Stelle Dich spannenden Scharmützeln und verteidige Dein Königreich gegen Horden von Orks, Trollen, bösen Magier*innen und anderen Monstern mit einem Arsenal an Türmen und Zaubern! Kämpfe in Wäldern, Brachländern sowie auf Bergen und passe Deine Verteidigungsstrategie mit Verbesserungen und Spezialisierungen an das Terrain an! Nimm Deine Feinde unter Beschuss, rufe Verstärkung herbei, befehlige Deine Truppen und stelle Dich legendären Monstern auf Deiner Quest, das Königreich vor den Mächten der Finsternis zu retten!

25. Januar – Shoulders of Giants

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem bunten Science Fiction-Roguelike wird Deine Multitasking-Fähigkeit auf die Probe gestellt. Du steuerst nicht nur einen verrückten Weltraumfrosch mit seiner Kanone, sondern auch seinen riesigen, mit einem Schwert bewaffneten, Roboter-Freund. Stelle Dich der Entropie allein oder hole Dir Verstärkung und rette gemeinsam mit einer weiteren Person das Universum vor seiner Zerstörung.

25. Januar – Sissa’s Path

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Sissa ist eine sehr organisierte Katze und wenn sie mit ihren geliebten Wollknäulen spielt, muss alles seine Ordnung haben! Sissa’s Path ist ein Schiebe-Puzzle im süßen, bunten 3D-Stil, in dem Du Wollknäule geschickt über den Fliesenboden der Küche schiebst. Wenn alle Wollknäule auf den runden weißen Fliesen liegen, hast Du das Level abgeschlossen und kannst Dich am nächsten komplexen Puzzle versuchen. Kannst Du Sissa helfen, ihr Spielzeug zu sortieren?

25. Januar – The Table Game Deluxe Pack

In dieser ultimativen Spielesammlung sind die kultigsten Tischspiele aller Zeiten enthalten. Spiele Othello, Mahjong, Shogi, Igo, Hanafuda, Texas Hold’em, Schach und Backgammon – da kommt nie Langeweile auf! Jedes Spiel unterstützt KI-Gegner sowie unzählige Achievements, einen Challenge-Modus und vieles mehr. Oder Du spielst gegen eine*n Freund*in Othello, Igo, Shogi, Schach und Backgammon, indem Ihr abwechselnd Eure Spielzüge über einen Controller eingebt.

25. Januar – Transiruby

Optimiert für Xbox Series X|S – In diesem Metroidvania-Abenteuer schlüpfst Du in die Rolle der Cyborg-Protagonistin Siruby und kämpfst Dir Deinen Weg durch waghalsige Level frei, um verborgene Geheimnisse ans Licht zu bringen. Auf Deiner Reise durch die unendlichen Weiten des Weltraums begleitet Dich Dein KI-Partner Ne-com – aber die außerirdischen Welten sind alles andere als unbewohnt! Stelle Dich gefährlichen Feinden oder finde neue Freunde*innen, die Dir auf Deinem Abenteuer beistehen.

26. Januar – Cat Slide Tiles

Cat Slide Tiles ist ein 3D-Puzzlespiel mit einer süßen und farbenfrohen Ästhetik, in dem Kitten Tom sich einen Weg durch die Stadt freipuzzlen muss, um nachhause zu kommen. Schiebe die hinderlichen Blöcke bestehend aus Gebäuden, Wäldern und anderem Terrain aus dem Weg und eröffne dem Kätzchen seinen Weg. Doch Vorsicht: Den Weg nachhause kannst Du erst einschlagen, wenn Du die drei Schlüssel eingesammelt hast, die sich in jedem Level verstecken. Sonst steht Kitten Tom vor verschlossener Tür.

26. Januar – Startup Company Console Edition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der Erfolg Deines Unternehmens hängt von Deiner Fähigkeit ab, eine Website zu verwalten und zu betreiben. Entwickle und verbessere neue Features, finde passende Büro-Räume, richte sie entsprechend ein, um Deine Mitarbeiter*innen zu motivieren und sorge für ein stabiles Server-System. Das Ziel ist klar: Werde die größte Website in der Branche! Es liegt an Dir, ob Du die Konkurrenz aufkaufen und integrieren oder diese aus dem Business drängen möchtest.

27. Januar – Dance of Death: Du Lac & Fey

Du schlüpfst in die Rollen der unsterblichen Held*innen der Artussage Sir Lancelot Du Lac und Morgana Le Fey. Die beiden haben bis in das Jahr 1888 überdauert und begeben sich nun auf die Jagd nach dem berüchtigsten Mörder der englischen Geschichte: Jack the Ripper! Gemeinsam mit einer Einheimischen erkundest Du die finsteren Gegenden der Hauptstadt, triffst die dort lebenden Charaktere und klärst mit ihnen die Verbrechen auf. Aber denk daran: Jede Deiner Entscheidungen hat einen Einfluss auf ihre Schicksale.

27. Januar – Dead Space

Optimiert für Xbox Series X|S – Der kultige Science Fiction-Horror mit Survival-Elementen Dead Space kehrt in komplett neuer Aufmachung auf die Xbox Series X|S zurück. Die überarbeitete Grafik, die atmosphärische Audio und die praktischen Gameplay-Verbesserungen haben allesamt ein Ziel: Dein Abenteuer in Dead Space noch immersiver zu machen. Unser Tipp: Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate kannst Du Dir via EA Play 10 Prozent Rabatt auf den Kauf der digitalen Version im Microsoft Store sichern!