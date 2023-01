Wochenschluss-Podcast #179

Teaser Der Game Director von The Last of Us vermisst etwas in der Serien-Umsetzung, Microsoft streicht 10.000 Stellen und auch das Thema VR bringt Ramona und Hagen zum Nachdenken (oder auch Träumen).

Eine weitere Woche zog ins Land und Ramona und Hagen tauschen sich beim Blick auf die Meldungen der Woche darüber aus, was der inzwischen nicht mehr bei Naughty Dog arbeitende Game Director von The Last of Us denn nun bei der Serienadaption von HBO vergeblich sucht, dazu über die großangelegte Stellenkürzung bei Microsoft und was das beste Spiel aus dem Launch-Lineup der PSVR 2 ist. Die Timecodes dieser Folge: 00:27 Für diesen WoSchCa finden Ramona und Hagen vor den Mikrofonen zusammen.

02:38 Unter den Inhalten auf GG diese Woche war ein Check zum Comeback von Roberta Williams und Ramona fielen bei ihrem Test zu Surviving the Abyss gewisse Parallele bei vielen Aufbauspielen der jüngeren Zeit auf

08:43 Der Game Director von The Last of Us findet, sein Name könnte ruhig im Abspann der Serien-Adaption von HBO auftauchen (zur News)

findet, sein Name könnte ruhig im Abspann der Serien-Adaption von HBO auftauchen (zur News) 18:31 Ubisoft hat bereits Kosteneinsparungen auch beim Personal zumindest stark angedeutet, nun streicht Microsoft bis Ende März 10.000 Stellen (zur News)

26:50 Das Launch-Lineup der PSVR2 ist vorgestellt worden (zur News)

36:07 Am Samstag reitet Jörg mit seinen Kriegern wieder durch die Steppe – und was machen Ramona und Hagen am Wochenende?

43:15 Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!

