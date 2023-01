Neue Lesefreuden

Es ist ungewöhnlich, dass die Lesetipps mitten im Monat kommen, aber manchmal findet sich früher einfach keine Zeit. Doch sehen wir das Positive für die Leser: Die Wartezeit bis zu den nächsten Lesetipps ist verkürzt – gern geschehen. Heute im Angebot sind Hardwarenews für Retro-Fans, Artikel rund um Soulsborne-Spiele, die Vorzüge langer Ladezeiten und eine Anekdote zu einem Fußballmanager, der es in ein Computerspiel geschafft hat.

So könnte "Dark Souls 4" aussehen: Neue Mod gibt sich ambitioniert

derstandard.at am 10.01.2023

Inzwischen gab es hier diverse Letsplays zu Souls-Titeln. Daher sollte es niemanden wundern, wenn es hier auch Nachrichten zu inoffiziellen Nachfolgern in Modform geben sollte. Da FromSoftware zurzeit an Armored Core 6 arbeitet, bleibt allzu bald keine Zeit für einen neuen Souls-Teil. Für Fans von Dark Souls könnte es jedoch demnächst Nachschub in Form einer Dark Souls 3-Mod geben:

Das Spiel "Archthrones" soll eine Modifikation des Spiels "Dark Souls 3" werden, in einer "noch nie gesehenen Größe". Nach zwei Jahren Entwicklung ging das Team hinter der Mod kürzlich mit einem Video an die Öffentlichkeit. Dieses zeigt tatsächlich beeindruckende Bilder, die Fans der Serie auf einen baldigen Release hoffen lassen.



Steam Deck – Die perfekte Retro-Gaming-Konsole?

videospielgeschichten.de am 07.01.2023, von Ferdi

Gerüchten zufolge soll es in der GamersGlobal-Leserschaft vereinzelt Retro-Fans geben, die nach neuen Möglichkeiten suchen, Retro-Spiele komfortabel zu erleben. Denen sei die Möglichkeit empfohlen, das Steamdeck für ihr Hobby zu nutzen. Nicht nur, dass sich Retrospiele wohl sehr gut drauf spielen lassen, so stellt der hier empfohlene Text auch die Möglichkeit vor, das Steamdeck als Office-PC zu nutzen:

Es ist der 25. Oktober 2022, 20:30 Uhr. Ich schaue auf YouTube eher zufällig zwei Videos über das neue Steam Deck von Valve: einen Erfahrungsbericht und ein weiteres Video über den Retro-Emulator EmuDeck. Vom Steam Deck wusste bisher dahin quasi nichts; außer dass es elend lange Wartelisten gab. Und auch das hat mich überhaupt nicht interessiert, da es für mich ja ohnehin nicht in Frage kam. Kein Gedanke. Das Ding braucht doch kein Mensch; ich sowie nicht. Dachte ich jedenfalls …



Lange Ladezeiten bei Computerspielen: Ein Feature, das wir mehr schätzen sollten

derstandard.at am 06.01.2023, von Stefan Mey

Gerade die aktuelle Konsolengeneration wirbt doch dank ihren NVMe-SSDs mit geringen Ladezeiten in Spielen. Man könnte meinen, die meisten Menschen freuen sich über die so gesparrte Lebenszeit. Doch was, wenn man die Zeit der Wartepausen gern für sinnvolle andere Dinge genutzt hat?

Müll runterbringen, Small Talk, Wäsche waschen: Mit langen Wartezeiten schenken Game-Developer uns die so dringend benötigten Bildschirmpausen. Knapp ein Jahr ist es nun her, dass Amazon Games das koreanische Rollenspiel "Lost Ark" auch auf den heimischen Markt gebracht hat – und während sich die Vorfreude anfangs ob der Unbekanntheit der Marke in der westlichen Hemisphäre eher in Grenzen hielt, hat das Abenteuer sich inzwischen einen fixen Platz in den Top 10 der meistgespielten Games auf der Plattform Steam erkämpft. Vergessen scheint fast, dass das Amazon-Game zum Launch mit ganz anderen Themen für Schlagzeilen sorgte: den teils elends langen Wartezeiten, bis Gamerinnen und Gamer endlich mal auf den Server kamen und spielen konnten.



Aus dem GamersGlobal-Archiv: Bloodborne im Test

gamersglobal.de am 24.03.2015, von Benjamin Braun

Nachdem bereits oben über eine Dark-Souls-3-Mod gesprochen wurde, will ich hier den Teil der Soulsborne-Teile ins Rampenlicht rücken, der den Ruf hat die interessanteste Spielwelt zu haben. Die düsteren, viktorianisch anmutenden Level haben ihren ganz eigenen Reiz. Wenn man das Spiel nicht selbst erleben will, so kann man sich hier wenigstens die schönen Screenshots und das Testvideo gönnen.



Vielleicht hätte uns der Name jenes Ortes eine Warnung sein sollen. Aber mal ehrlich: Wenn das neblige Dickicht "Der verbotene Wald" heißt, weshalb sind wir dann nicht allein hier? Die Freude der Bewohner hält sich allerdings in Grenzen. Ein Frankenstein-artiger Gesell bewirft uns mit Molotowcocktails, sein Schlapphut-tragender Kumpel haut ständig mit der Axt nach uns – und wenn er seine Fackel in unsere Richtung ausstreckt, dann tut er das nicht, um uns Wärme zu spenden. Die wandelnden Leichen im Morast hinter dem Dorf der beiden, ein riesiges Schwein, das besser husten und prusten kann als der große böse Wolf, oder die medusenartigen Schlangengeflechte sind noch nicht alles: Kaum fühlen wir uns einigermaßen sicher, laufen wir auf einen großen Platz zu.



Wie Willi Lemke auf dem Cover eines Videospiels gelandet ist

weser-kurier.de am 28.12.20122, von Daniel Cottäus

Ohne selbst Fussbalfan zu sein, ist es für mich dennoch faszinierend, wenn Menschen die nichts mit Games zu tun haben, plötzlich für diese Werbung machen. So soll ein Fussballmanager nicht nur Werbung für ein Spiel machen, er ist sogar direkt im Spiel spielbar. So gab es 1995 den Willi Lemkes Fussballmanager bei dem ihr in die Rolle des gleichnamigen Managers schlüpfen konntet. Ob das wohl GG-Leser gespielt haben?



Es war ein Angebot, das er nicht abschlagen konnte. In der Serie "Perlen aus dem Werder-Archiv" erklärt Willi Lemke, wie er Mitte der 1990er-Jahre auf zum Cover-Boy eines Videospiels wurde. Der Text auf der Verpackung, wie sollte es auch anders sein, überschlägt sich förmlich vor Begeisterung und Superlativen. Schließlich sollten möglichst viele Videospielfreunde Mitte der 1990er-Jahre das Gefühl bekommen, dass sie hier etwas ganz Großes in den Händen halten – nämlich den offiziellen „Willi Lemke Fußballmanager“, wahlweise erhältlich auf CD-ROM oder 3,5-Diskette.

Ein herzliches Dankschön geht dieses Mal an die Tippgeber Claus und SupArai. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Eine besondere Freude könnt ihr Jürgen und Necromanus machen mit euren Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe. Schickt einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung.