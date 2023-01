PM: The Last Clockwinder bringt clevere Automatisierungspuzzle für PS VR 2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Plötzlich habt ihr die Kontrolle über die Handschuhe des Clockwinders – eine unglaubliche Erfindung, die euch alles aufnehmen lässt, das ihr mir euren Händen tut, und es dann an Roboterklone überträgt, die alles, was ihr getan habt, in einer Endlosschleife wiederholen. Diese Klone heißen Gärtner und ihr werdet sie brauchen, um euer Elternhaus zu retten. Nutzt die Klone, um Pflanzen zu ernten, Maschinen zu bedienen und euch Dinge zuzuwerfen, damit andere Klone sie wiederum auf der anderen Seite des Raums fangen können. Es gibt keine eindeutige oder einzige Lösung für die Herausforderungen: ihr könnt einzigartige Präzisionswunder voller Effizienz erschaffen oder verrückte Rube-Goldberg-Maschinen konstruieren. Die einzige Grenze ist eure eigene Kreativität.

The Last Clockwinder ist ein einzigartiger Mix aus Automatisierung und Puzzle-Spiel. Seit seinem Launch wurde das Spiel immer wieder für sein innovatives Design gefeiert und erhielt sogar mehrere Auszeichnungen wie Best PC VR Game of 2022 von Road To VR und Best VR Game of 2022 von Hardcore Gamer. Es wurde auch Finalist der DICE Awards in beiden VR-Kategorien. Wir freuen uns, The Last Clockwinder am 22. Februar zu PlayStation VR2 zu bringen.

Wir sind große Fans von Automatisierungs-Spielen, aber das mühselige Eingeben von Anweisungen für die Dinge, die man automatisieren möchte, ist oft ein großer Schwachpunkt. Auswählen, reinziehen, Zeiten bewegen – das kann ziemlich friemelig werden! Hier ist Automatisierung mit Klonen anders.

In The Last Clockwinder gebt ihr einem Klon Instruktionen, indem ihr die Tätigkeit selbst durchführt. Mit einem Knopfdruck beginnt ihr die Aufnahme eurer eigenen Bewegungen: eure Hände, euer Kopf und all eure Inputs werden für kurze Zeit aufgenommen. Während der Aufnahme könnt ihr Gegenstände greifen, werfen und fangen, Werkzeuge nutzen – alles Mögliche. Wenn die Aufnahme fertig ist, erscheint ein Klon an eurer Stelle und beginnt, die Handlungen, die ihr gerade durchgeführt hat, in einer Schleife immer wieder durchzuführen. Klone können 2-, 4- oder 8-Sekunden-Loops durchlaufen und das Aufnahmesystem sorgt dafür, dass die Klone synchronisiert bleiben. Keine Feineinstellung nötig!

Ein so mächtiges Interface zu erschaffen, das auch noch leicht zu bedienen ist, war nur durch VR möglich. Mit genauem Tracking und freien 3D-Bewegungen gibt es keinerlei Verzögerung zwischen Denken und Tun. Diese Spielsteuerung ist einzigartig durch VR.

Um im Spiel voran zu kommen, müsst ihr Teams aus Klonen aufbauen, die zusammenarbeiten, um Ressourcen von Pflanzen zu ernten. Ihr werdet diese Ressourcen dann nutzen, um viele Dinge zu tun: Maschinen antreiben, neue Samen erschaffen und Räume im Uhrenturm öffnen.

Wenn ihr einen Raum verlasst, bleiben eure Klone da und die Produktion von Ressourcen und das Ernten gehen weiter, wenn ihr weg seid. Ihr könnt später wiederkommen, um neue Samen zu pflanzen oder ein neues Klon-Layout auszutesten, um alles noch effizienter zu machen.

Ein bisschen Beweglichkeit und problemlösendes Denken ist nötig, um durch die Hauptstory von The Last Clockwinder zu kommen. Aber wenn ihr noch mehr wollt, gibt es zusätzliche optionale Herausforderungen in den meisten Puzzle-Räumen. Ihr werdet mit immer strikteren Beschränkungen für die Zahl der einsetzbaren Klone für ein Problem arbeiten müssen. Denkt also gründlich darüber nach, wo ihr die Klone aufnehmt und wie ihr jeden davon so effizient wie möglich machen könnt!

Die Geschichte in The Last Clockwinder wird von unglaublichen englischen Synchronsprechern wie Cissy Jones (Firewatch, Life is Strange) und Ray Chase (Final Fantasy XV) erzählt. Im ganzen Uhrenturm findet ihr Aufnahmen, die ihr pausieren oder neu starten könnt, sodass ihr die Geschichte in eurem eigenen Tempo erleben könnt – ohne dafür die Rätsel zu unterbrechen.

Als Kind lebte Jules im Uhrenturm – einer Struktur, die in einen riesigen Baum gebaut wurde und eine Heimat für seltene Pflanzen aus der ganzen Galaxie ist. Die einzige andere Bewohnerin des Uhrenturms war Clockwinder Edea, die sich um die Bäume und Pflanzen kümmerte. Viele Jahre sind vergangen, seit Jules den Uhrenturm verlassen hat. Jetzt erreicht sie ein Hilferuf: Edea ist verschwunden und der Uhrenturm sinkt langsam ins Meer. Mit der Hilfe ihres Piloten und Geschäftspartners Levi macht sich Jules auf den Weg zum Uhrenturm, um ihr Elternhaus zu retten.

Der Uhrenturm ist ein einzigartiger Ort, uralt und voller Geschichten. Generationen von Clockwinders haben hier auf der Arbeit ihrer Vorgänger aufgebaut und Technologien geschafften, die scheinbar mit dem Baum selbst verschmelzen und organisch in den Stamm fließen und zurückkommen. Ohne die Wartung und Pflege der Clockwinder verschwimmt die Grenze zwischen Technologie und Natur immer weiter: Moos, Seepocken und Rost verwandeln den Uhrenturm in ein Sinnbild von Leben und Verfall.

The Last Clockwinder ist ein Launch Title für PS VR 2 und erscheint am 22. Februar.