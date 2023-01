The Last of Us: Game Director kritisiert fehlende Nennung bei HBO-Credits

PC PS5

Kürzlich startete die HBO-Adaption von The Last of Us mit einer sehr erfolgreichen Pilot-Folge. Kurz vor der Ausstrahlung selbiger warf die Los Angeles Times einen Blick zurück auf die Entstehungsgeschichte des Spiels. Dabei kommt auch Bruce Straley zu Wort, der Game Director des Titels samt des zugehörigen DLCs Left Behind. Im Artikel wird unter anderem erwähnt, dass Neil Druckmann – Autor und Creative Director der Vorlage sowie Co-Showrunner der Serie – Straley die Ausarbeitung des Charakters Bill im Spiel zuschreibt, so wie der andere Showrunner Craig Mazin die Serien-Version für den eigenbrötlerischen Überlebenden ausgearbeitet habe. Straley beschreibt den kreativen Prozess der beiden im Artikel folgendermaßen:

Als Neil und ich über die Welt und die Charaktere redeten, war da eine Energie zwischen uns im Raum, was für eine Art von Erfahrung wir hier möglicherweise schaffen könnten... Es war ein Titel, wie wir ihn noch nicht gespielt hatten, aber spielen wollten. Das Konzept, eine Beziehung zwischen zwei Charakteren zu schaffen, die sich über das Spiel entwickelt – die voll spielbar ist – und die den Spielern diese Figuren näher bringt, als es jedes andere Spiel zuvor getan hatte, das war sehr aufregend für uns.

Auch in anderen Interviews beschrieben Straley und Druckmann ihre Zusammenarbeit an The Last of Us als sehr eng und auf Augenhöhe. Straley verließ Naughty Dog nach dem Erscheinen von Uncharted 4 - Legacy of Thieves und bezeichnet heute seine Beziehung zu seiner früheren Wirkungsstätte und zu Sony als angespannt. Bei seinem Weggang war noch nicht an die Serie zu denken, doch Straley zeigt sich unzufrieden damit, dass sein Name nicht im Abspann erwähnt wird. Neben der prominenten Nennung von Druckman tauchen weitere Mitarbeiter von Naughty Dog als Berater dort auf. Für Straley mündet das in Gedanken über Gewerkschaften für die Videospiel-Branche: