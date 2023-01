Endless Dungeon: Pre-Order-Trailer stimmt auf Horden-Ballerei ein

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wart ihr schon einmal auf virtueller Entdeckungsreise und habt versehentlich eine Tür geöffnet, hinter der eine Horde angriffslustiger Kreaturen lauert? Dann habt ihr schonmal eine grobe Ahnung, was euch ab dem 18. Mai 2023 in Endless Dungeon erwarten wird. In Echtzeit schickt ihr eure Kämpfer an die Front und nutzt deren Fertigkeiten um gegen die feindliche Übermacht zu bestehen. Einen ersten Eindruck von Endless Dungeon könnt ihr euch in unserer Preview und dem angehängten Pre-Order-Trailer ansehen.

Das Endless-Universum von Entwickler Amplitude Studios umfasst neben rundenbasierter Strategie in Endless Legend und Endless Space 2 auch das rundenbasierte Taktik-Roguelike Dungeon of the Endless. Letzteres ist zumindest im Ansatz ein Vorgänger von Endless Dungeon, da es ähnliche Elemente und Spielmechaniken nutzt, aber eben nicht rundenbasiert ist.