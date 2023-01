Age of Wonders 4: Neuer Teil der Globalstrategie-Reihe im Mai 2023

PC Xbox X PS5

Die Entwickler der Triumph Studios und Publisher Paradox Interactive haben heute überraschend Age of Wonders 4 angekündigt. Fans der Serie sollen auch nicht mehr all zu lange auf den Release warten müssen: Der neue Fantasy-Globalstrategie-Titel soll bereits am 2. Mai 2023 für PC, Playstation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

Mit dem offiziellen Ankündigungs-Trailer der langlebigen Age of Wonders-Reihe, den wir für euch unter dieser News zum Abruf eingebunden haben, könnt ihr euch schon mal auf den rundenbasierten Titel optisch einstimmen. In unserer neuen Screenshot-Galerie erhaltet ihr zudem weitere Impression von Age of Wonders 4. Auf Valves Plattform Steam könnt ihr den 4X-Titel seit kurzem bereits auf eure Wunschliste setzen.