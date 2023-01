PM: Spiele jetzt Persona 3 Portable und Persona 4 Golden im Game Pass auf Xbox und PC (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, beginnen Deine Abenteuer in Persona 3 Portable und Persona 4 Golden. Beide Titel sind ab sofort als Teil des Xbox Game Pass auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC spielbar. Beide Spiele unterstützen Touch Control, sodass Du via Xbox Cloud Gaming im Xbox Game Pass Ultimate frei wählen kannst, auf welchem Device Du Dein nächstes Persona-Abenteuer antrittst.

Egal, ob Du Dich den Gefahren des Midnight Channel oder denen der Dark Hour stellst: Zwei Persona-Titel bedeuten auch doppelten Spielspaß! Nachdem Persona 5 Royal bereits auf Xbox und als Teil des Xbox Game Pass launchte, erlebst Du nun noch zwei weitere mitreißende Geschichten aus dem kultigen Franchise. Tauche tief in die mysteriöse Welt von Persona ein, wenn Du die geheimnisvolle 25. Stunde des Tages in Persona 3 Portable erkundest oder eine Reihe rätselhafter Morde in der ländlichen Stadt Inaba untersuchst. Oder untersuche gleich beide Mysterien mit dem Persona 3 Portable & Persona 4 Golden Bundle.

Das Erste, was Du nach dem Spielstart vermutlich feststellen wirst, ist die verbesserte HD-Grafik, die mit 60 FPS-Gameplay noch brillanter wirkt. Die Welten von Persona haben noch nie besser ausgesehen und besonders Persona 3 Portable gleicht sich den optischen Qualitäten seines Nachfolgers nahezu an. Darüber hinaus bieten beide Spiele eine erweiterte Sprachunterstützung mit 9 Textsprachen und Synchronisationen wahlweise auf Englisch oder Japanisch. Eine weitere Neuerung, die Du lieben wirst, ist die praktische neue Funktion Suspend Save, mit der Du das Spielgeschehen noch flexibler erkunden kannst. Sie ermöglicht es Dir, Deinen Spielfortschritt jederzeit zwischenzuspeichern.

Du bist neugierig auf das neue Gameplay geworden? Dann wirf jetzt einen Blick auf den brandneuen Launch-Trailer!

Viele Fans haben Persona 3 Portable als idealen Einstiegspunkt für interessierte Franchise-Neulinge empfunden – insbesondere der einzigartige soziale Spielstil wird in diesem Teil besonders gut eingeführt. Mit diesem nützlichen Tipp steht Deinem erstmaligen Einstieg in die Welt von Persona auf dem Microsoft-Device Deiner Wahl nichts im Wege.

Wir haben noch ein paar Details zu Persona 3 Portable und Persona 4 Golden für Dich zusammengetragen:

Falls Dir jemand erzählt, dass es eine geheimnisvolle Stunde zwischen Mitternacht und dem nächsten Tag gibt, würdest Du es glauben? Du solltest es glauben, denn mit Deinen neuen Kräften ist es Deine Aufgabe, die Wahrheit hinter der mysteriösen und gefährlichen Dark Hour zu ergründen. In dieser Zeit hüllt eine unnatürliche Stille die Stadt ein, Menschen verwandeln sich in unheimliche Särge und überirdische Schattenmonster lauern überall. Meistere Deine Persona – die wertvolle Macht, die direkt Deinem Herzen entspringt – und gib den Menschen in diesem kultigen RPG der Persona-Reihe wieder Hoffnung.

Man sagt, wenn Du in einer regnerischen Nacht in einen Fernseher blickst, erscheint Deine große Liebe. Dieses seltsame Gerücht verbreitetet sich langsam in dem ländlichen Städtchen Inaba – Deiner neuen Heimat – als eine Reihe mysteriöser Morde verübt wird. Während der Protagonist und sein Team der Wahrheit nachjagen, öffnen sie die Tür zu einer anderen Welt. Stürze Dich gemeinsam mit Deinen Freund*innen in Dein nächstes Persona-Abenteuer und erlebe unvergessliche Augenblicke.

Mit diesen Informationen bist Du für Dein kommendes Persona-Abenteuer bestens gerüstet – und das gesamte Team von ATLUS freut sich, dass Du mit Deinem Eintauchen in diese überarbeiteten Perlen des Franchise das 25. Jubiläum der Serie gebührend feierst. Alle weiteren Details zum Release und alle News vom ATLUS-Studio findest Du auf Twitter, Instagram und Facebook.