Powerwash Simulator: PS4/PS5-Version erscheint, kostenloser Tomb Raider-Pack

Habt ihr nicht schon immer davon geträumt mit Lara Croft in ihrem Craft Manor auf Tuchfühlung zu gehen und vielleicht sogar an einer ihrer Partys dabei zu sein? Sollte dieser Wunsch vollkommen unerwartet mit nein beantwortet werden, dann könnte der Powerwash Simulator etwas für euch sein.

Am 31. Januar erscheint der erste kostenlose DLC für das Spiel mit dem Titel Tomb Raider-Special Pack. Über fünf neue Level und einer Minikampagne könnt ihr die Villa von Lara Croft inklusive ihrem Anwesen und Fuhrpark säubern, reinigen und wieder auf Hochglanz bringen nach dem Motto, wenn schon nicht bei der Feier, dann wenigstens nach der Feier. Dass Lara keine besondere Freundin von Reinlichkeit ist, beweist der abschließende Announcement-Trailer, denn ihr euch nach dieser News anschauen könnt.

Zudem wird am 31. Januar der Powerwash Simulator für die Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen. Für die bereits erschienenen Varianten des Spiels PC, Xbox One und Xbox Series X erscheint der DLC am gleichen Tag auch kostenlos.

Dallas Dickinson, Franchise-General-Manager für Tomb Raider bei Crystal Dynamics ist von dem kommenden DLC begeistert:

Welcher Tomb-Raider-Fan ist nie durch Craft-Manor gegangen und hat sich dabei gedacht: ‚Winston könnte echt etwas Hilfe gebrauchen. Ich wünschte, ich könnte hier meinen Powerwasher einsetzen. Jetzt ist das mit der Hilfe von Square Enic Collective und FuturLab nicht nur möglich, sondern auch unglaublich befriedigend.

Bei der Spieleplattform Steam schneidet der Powerwash Simulator nicht nur befriedigend, sondern „äußerst positiv“ ab. In den dortigen Rezessionen wird das Spiel mit „is geil aba makes me wanna die“ oder „Es macht einfach riesigen Spaß mit den Düsen zu hantieren und seinen Auftrag zu erledigen“ bewertet.