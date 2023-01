PM: PowerWash Simulator macht ab dem 31. Januar die Welle auf PS4 & PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

hier ist Jess von FuturLab!

Seit wir den PowerWash Simulator für PlayStation angekpndigt haben (über unsere guten Freunde Kenny Washmore und Jerry Cleansburg), haben wir eine Menge Bewegung in der Community gesehen. Also könnt ihr euch sicher vorstellen, dass wir uns absolut freuen, euch die mächtigen Tools der Entspannung am 31. Januar 2023 für den PowerWash Simulator auf PS5 und PS4 überreichen zu können.

Parallel zum Launch startet auch unser erstes kostenloses Special Pack, in dem ihr Kultorte und -Fahrzeuge aus der Tomb-Raider-Serie erkunden und reinigen könnt!

Lass tuns einen weiteren Blick darauf werfen, was ihr von einem PowerWash-Simulat und dem Tomb-Raider-Expansion-Pack erwarten könnt …

Es ist nicht alles wie es scheint in der Stadt Muckingham: ein aktiver Vulcano brodelt in der Nähe, die Katze des Bürgermeisters ist verschwunden und alles ist wirklich dreckig. Ihr bekommt die Aufgabe, eine Reihe von dreckigen Orten zu reinigen – von dem Absprühen von bescheidenen kleinen Häusern bis zum Freilegen von alter Architektur. Die große Vielfalt dieser Orte bringt euch vielleicht beim Reinigen auf den Gedanken: Was ist los mit dieser Stadt?

Aber bei allen Seltsamkeiten muss man doch sagen, dass Muckingham sich echt schön rausputzen lässt – dank eurer Hilfe! Die Bewohner haben das auch bemerkt. Während ihr Muckingham vom letzten bisschen Dreck befreit, entdeckt ihr im Dreck versteckte Geheimnisse und Objekte auf jedem Level. Gleichzeitig bekommt ihr Nachrichten von euren Klienten, die die ungeahnten Geschichten der Orte, die ihr besucht, für euch enthüllen. Ihr wisst ja, wie es läuft: beim Saubermachen kommt dann alles raus.

Wenn ihr einmal losgelegt habt, erfahren auch andere von eurem Talenten und euer Business entwickelt sich mit Hochgeschwindigkeit. Verdient Geld durch das Erledigen von Jobs und investiert es in noch stärkere Reinigungsmaschinen, coole Aufsätze und natürlich Outfits, durch die ihr noch effizienter (und stylischer! �) putzt. Kein Schmutz ist zu hart für euch!

Das ganze Ziel vom PowerWash Simulator ist, dass ihr eure Sorgen wegwascht und eine saubere Pause von der echten Welt macht. All die Befriedigung davon, etwas wirklich sauber zu putzen – ohne dafür schwitzen oder vom Sofa aufstehen zu müssen!

Wenn ihr mit dem Putzen von Muckingham fertig seid, wollt ihr vielleicht doch mal eure Füße hochlegen, aber EINEN MOMENT: ihr seid noch nicht fertig! Wir sind glückselig, die Gelegenheit gehabt zu haben, mit Crystal Dynamics zusammenzuarbeiten, um euch fünf neue Level der ehrenwerten Tomb-Raider-Serie zu bringen.

Im Tomb Raider Special Pack konzentrieren wir uns auf die beeindruckende Croft Manor, inklusive des Anwesens und einiger der Fahrzeuge, auf die Lara sich verlässt, und die so oft im Dreck der Straßen (und allem abseits der Straßen) versunken sind.

“Das Tomb Raider Special Pack zu erschaffen war eine Ehre und eine fantastische Erfahrung,“ sagt Dan Chequer, unser Lead Designer bei FuturLab. „Wir können nicht abwarten, dass ihr euch so richtig in die Croft Manor vertieft und ihre Geheimnisse erkundet!“

Im Special Pack überlassen wir die gefährlichen Abenteuer Lara, während wir unsere Spieler damit herausfordern, selbst ihren bisher riskantesten Auftrag zu übernehmen: das herrschaftliche Haus zu reinigen! Nur die besten der besten werden das Croft-Anwesen unter Kontrolle bringen, also entspannt euch und reinigt auch den letzten Rest an Dreck weg, während Lara euch von vergangenen Abenteuern erzählt.

„Welcher Tomb-Raider-Fan ist nie durch Craft-Manor gegangen und hat sich dabei gedacht: ‚Winston könnte echt etwas Hilfe gebrauchen. Ich wünschte, ich könnte hier meinen Powerwasher einsetzen!“?“, fragt Dallas Dickinson, Franchise General Manager für Tomb Raider bei Crystal Dynamics. „Jetzt ist das mit der Hilfe von Square Enic Collective und FuturLab nicht nur möglich, sondern auch unglaublich befriedigend.“

„Wir wissen, dass die Community mehr sauber machen will und ich freue mich, dass wir diese Post-Release-Pläne direkt stilvoll mit Tomb Raider starten können.“, ergänzt Phil Elliot, Studio Head von Square Enix Collective. „Wir hatten so großartige Unterstützung von Spielern, der Presse und Content-Machern – wir wollten euch absolut Danke sagen!“

Wir hoffen, dass ihr euch auf sauberen Spaß bei der Entdeckung der Geheimnisse von Muckingham und Croft Manor freut und mit dem PowerWash Simulator ab nächster Woche die Welle macht!

Der PowerWash-Simulator startet am 31. Januar auf PS4 & PS5 mit dem kostenlosten Tomb Raider Special Rack.