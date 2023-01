PM: Kayak VR: Mirage wird Teil des Launch-Lineups für PS VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Paddelt durch Eishöhlen in der Antarktis, fahrt in Costa Rica mit Delfinen Kajak, übersteht ein norwegisches Gewitter und entdeckt die australischen Canyons. In unserem Kajak-Spiel, das exklusiv für VR erschaffen wurde, könnt ihr diese Orte aus der realen Welt mit fotorealistischer Grafik erkunden. Und mit PS VR2 sieht alles noch besser aus, denn Kayak VR: Mirage wird Teil des PS VR2-Launch-Lineups.

Kayak VR: Mirage ist ein großartiges Spiel sowohl für Neulinge als auch für VR-Veteranen. Im Vergleich zu den meisten Formen der Bewegung in VR bietet das Paddeln eine natürliche und intuitive Art, sich durch eine Umgebung zu bewegen, weshalb das Spiel perfekt geeignet ist, um euren Freunden und eurer Familie euer neues Headset vorzuführen.

Neben der visuellen Wiedergabetreue haben wir auch viel Zeit in die Physik des Spiels investiert. Während neue Spieler den Dreh schnell raushaben werden, können erfahrenere Kajakfahrer mit derselben Genauigkeit manövrieren, die sie von einem echten Kajak erwarten würden. Dieser Fokus auf natürlicher Physik gilt auch für die restliche Umgebung: Pflanzen, Eisschollen und Geröll reagieren alle realistisch auf euer Paddel und euer Kajak.

Bei der Gestaltung der Umgebungen wollten wir erreichen, dass ihr das Gefühl habt, zum perfekten Zeitpunkt vor Ort zu sein. Paddelt unter Polarlichtern, bestaunt einen Wal, der zum Luftholen auftaucht, oder lauscht, wie die Wellen an den Klippen brechen. Diese beruhigenden Momente wurden kreiert, um ein Gegengewicht zu den unzähligen hochintensiven Spielen zu schaffen, die es für VR gibt, und um euch die Gelegenheit zu geben, nach einem langen Tag oder einer nervenaufreibenden Spielsession zu entspannen.

Die Meeres- und die Tierwelt spielen in unserer Designphilosophie eine große Rolle. Beobachtet Pinguine, die von Eisklippen springen, eine Schildkröte, die sich vom Strand ins Wasser bewegt, und Delfine, die neben euch herschwimmen, wenn ihr schneller werdet. Ihr könnt sogar versuchen, mit eurem Paddel einen Fisch zu fangen. Aber seid vorsichtig, denn sie werden wie echte Fische dynamisch fortschwimmen, abhängig von der Position und der Schnelligkeit des Paddelschlags.

Der Sound ist für ein immersives VR-Erlebnis von entscheidender Bedeutung, daher haben wir viel Zeit investiert, um die Akustik der verschiedenen Orte genau zu treffen. Wenn ihr mit eurem Kajak gegen einen Felsen stoßt, hört sich das in einer Eishöhle anders an als an einer Küste in Norwegen. Die allgemeine Klanglandschaft trägt auch entscheidend dazu bei, dass ihr in das Erlebnis eintauchen könnt: Wenn man in ein Gewitter gerät, sieht das nicht nur heftig aus, es klingt auch heftig.

Der Soundtrack ist so abgestimmt, dass er sich an Tageszeit und Wetterbedingungen anpasst. Wenn ihr Rennen fahrt, soll euch ein flotterer Beat anspornen, das Tempo zu erhöhen, während ihr beim freien nächtlichen Paddeln unter dem Sternenhimmel einen ruhigeren und mystischeren Soundtrack hört.

Ganz gleich, ob ihr es ruhig angehen lassen und die Landschaft genießen oder euren Wettbewerbsdrang im Rennmodus befriedigen wollt – im Spiel ist alles möglich. Jede Umgebung hat mehrere Strecken, auf denen ihr asynchron gegen eure Freunde oder Spieler auf der Bestenliste antreten könnt. Und selbst wenn euch gerade nicht nach Rennen ist, hält das Spiel eure täglich und wöchentlich zurückgelegte Distanz in allen Modi fest, sodass ihr euch selbst vor die Herausforderung stellen könnt, größtmögliche Distanzen zurückzulegen.

Als wir das Spiel zum ersten Mal auf PS VR2 gesehen haben, konnten wir kaum glauben, wie lebendig sich die Welt angefühlt hat. Durch Foveated Rendering sieht das Spiel so gestochen scharf wie nie zuvor aus und der OLED-HDR-Bildschirm von PS VR2 verleiht den nächtlichen Levels eine völlig neue Dimension.

Wir hoffen, dass ihr euch dank all diesen Informationen genauso sehr wie wir auf die Veröffentlichung des Spiels am 22. Februar 2023 freut! Wir freuen uns schon, euch auf dem Wasser zu sehen!