PM: PlayStation VR2: 13 Titel und Launch-Line-Up enthüllt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im November haben wir einige Titel enthüllt, die 2023 für PlayStation VR2 erscheinen, und heute freuen wir uns sehr, nicht nur 13 weitere fantastische Spiele für die PS VR2-Bibliothek anzukündigen, sondern auch die Titel zu bestätigen, die voraussichtlich binnen eines Monats nach der Veröffentlichung am 22. Februar erscheinen werden.

Wir zählen aktuell über 30 Spiele für diesen Veröffentlichungszeitraum bis Ende März*, darunter große Namen wie Horizon Call of the Mountain, No Man‘s Sky und Resident Evil Village. Ein kostenloses PS VR2-Update für Gran Turismo 7 steht zum Veröffentlichungstermin ebenfalls an. Hier ein paar neue Infos von Polyphony:

„Wir freuen uns sehr, dass Gran Turismo 7 ein Launch-Titel für PS VR2 sein wird! Durch ein kostenloses Upgrade für alle, die Gran Turismo 7 bereits erworben haben, werden die Spieler alle Fahrzeuge und Strecken in VR erleben wie nie zuvor. GT7 in VR nutzt die Next-Gen-Funktionen von PS VR2 vollends aus. Mit Blickerfassung und Foveated Rendering kommen die Spieler in den Genuss einer atemberaubenden Bildqualität, während sie in einem der über 450 Fahrzeuge Rennen fahren. Mit Außnahme von 2-Spieler Splitscreen-Rennen werden alle Rennen, inklusive der Online-Rennen, in VR verfügbar sein. Vom Nürburgring bis Tsukuba werden alle Strecken zu einem realitätsgetreuen Erlebnis.“

Wenden wir uns jetzt den von den Entwicklern neu enthüllten Titeln zu:

Stürzt euch in ein emotionales und preisgekröntes Adventure, in dem ihr durch euer Blinzeln die Geschichte steuert und ihren Ausgang beeinflusst. In diesem einzigartigen VR-Erlebnis werdet ihr vollends in eine Welt der Erinnerungen eintauchen, die sowohl erfreulich als auch herzzerreißend sind, während euer ganzes Leben vor euren Augen vorbeizieht.

Die vordere Kamera des PS VR2-Headsets wird genutzt, um euch auf eine nie da gewesene Art und Weise ins Spiel eintauchen zu lassen. Ihr werdet lernen, den Lauf der Erzählung mit euren eigenen Augen zu steuern – und euch durch kostbare Erinnerungen an die Familie, die erste Liebe und den Beginn einer Künstlerkarriere zu blinzeln, um am Ende eine herzzerreißende Wahrheit zu enthüllen.

Paddelt durch Eishöhlen in der Antarktis, fahrt in Costa Rica mit Delfinen Kayak, übersteht ein norwegisches Gewitter und entdeckt die australischen Canyons. Erkundet diese atemberaubenden Schauplätze mit fotorealistischer Grafik, einer großen Vielfalt an Wildtieren und immersiven Klanglandschaften, die das Gesamterlebnis abrunden. Mit dem Foveated Rendering und den HDR-OLED-Displays von PS VR2 sieht Kayak VR: Mirage schärfer und lebendiger denn je aus. Ganz gleich, ob ihr es ruhig angehen lassen und die Landschaft genießen oder euren Puls in die Höhe treiben und euch im Rennmodus messen möchtet – alles ist möglich. Und weil das Paddeln so intuitiv ist, könnt ihr mit diesem Spiel wunderbar Freunden und Familie euer neues Headset vorführen.

Der beliebteste kompetitive VR-Teamshooter kommt zu PS VR2 und bietet realistische Waffeninteraktionen und -aufsätze sowie eine Palette an kompetitiven und sozialen Spielmodi.

Schaltet in einem asymmetrischen Einer-gegen-alle-Modus ein gescheitertes Laborexperiment aus, das entkommen konnte. Bringt drei Freunde mit und reiht euch im wellenbasierten Zombie-Koop-Modus ein. Fahrt einen T-34-Panzer und kommuniziert mit eurem Schützen, um eine Gruppe von Soldaten der Achsenmächte auszuschalten. Nutzt euer scharfsinniges Hirn und euer logisches Denkvermögen, um in einer Runde des düsteren Murder-Mystery-Modus „TTT“ die Täter ausfindig zu machen. Oder ihr klont euch einfach als Pylone und versteckt euch hinter einem Regal in einem Lagerhaus – das bleibt euch überlasse.

Puzzling Places bringt entspannende 3D-Puzzles zum Wohlfühlen in die virtuelle Realität! Setzt hyperrealistische Miniaturen von wunderschönen Orten aus aller Welt zusammen.

Der preisgekrönte PlayStation VR-Titel kommt mit großen Verbesserungen zu PS VR2: höhere visuelle Realitätsnähe (schärfere Texturen, 120 Hz, höhere Rendering-Auflösung), Blickerfassung für eine vereinfachte Teileauswahl, haptisches Feedback und adaptive Trigger mit dem PS VR2 Sense-Controller, Unterstützung für den „Frei im Raum“-Modus (puzzelt in einem größeren Spielbereich) und ein kostenloses PS VR2-Puzzle mit 1.000 Teilen!

Puzzling Places für PS VR2 wird am 22. Februar veröffentlicht und im PS Store erhältlich sein. Es ist zudem für alle aktuellen Besitzer der PS VR-Version als kostenloses Upgrade verfügbar.

Song in the Smoke: Rekindled ist das ultimative VR-Survival-Action-Adventure – ein Körpereinsatz forderndes, immersives Spiel, in dem ihr in einer fantastischen, gefährlichen Welt Dinge herstellt, auf die Jagd geht und überleben müsst. Es wurde komplett überarbeitet und bietet verbesserte Grafik sowie Gameplay, in dem die Möglichkeiten der PS VR2 Sense-Controller samt Haptik zur Geltung kommen, und einen brandneuen freien Sprung- und Klettermodus, den es so nur auf PS VR2 gibt. In der über 15 Stunden langen Singleplayer-Kampagne müsst ihr euch einer unbarmherzigen Welt voller seltsamer Bestien stellen, die sowohl Beute als auch Räuber sein können. Stellt Nahkampf- und Fernkampfwaffen her, fertigt Kleidung an, macht Feuer und braut Tränke, während ihr in einem Kampf ums Überleben die Landschaft durchquert. Kostenloses Upgrade für PlayStation VR-Version.

Kluge Interactive freut sich, eine überarbeitete Version von Synth Riders ankündigen zu dürfen, die für PlayStation VR2 erscheint. Mit dem Erscheinen der bisher besten Version des Spiels zusammen mit dem neuen VR-Headset erwartet unsere PlayStation-Fans ein echter Leckerbissen!

Mit überarbeiteter Grafik und differenzierter Controller-Haptik, während ihr auf den Schienen gleitet, Headset-Feedback für Hindernis-Feedback im Spiel, Next-Gen-Performance und SSD-Optimierung für eine drastische Verkürzung der Ladezeiten erwartet die Spieler ein höchst immersives und nahtloses Gameplay-Erlebnis.

Die überarbeitete Version ist für alle Besitzer einer PS VR Version von Synth Riders als kostenloses Upgrade verfügbar, einschließlich aller bereits getätigten Musik-DLC-Käufe.

Werdet in Thumper zu einem Weltraumkäfer auf einem Höllenritt voller Rhythmus-Action. Das Gameplay ist teuflisch einfach: präzise Steuerung, klassische Action und halsbrecherisches Tempo. Kombiniert mit psychedelischer Grafik, einem pulsierenden Soundtrack und aufputschenden Bosskämpfen erwartet euch ein echter rhythmischer Gewalttrip.

Auf PlayStation VR2 verstärken die 4K-Grafik (2.000 x 2.040 pro Auge), das 3D-Audio und das haptische Feedback des PS VR2 Sense-Controllers die Immersion und das eindringliche Grauen. Macht euch darauf gefasst, jeden befriedigenden Schlag und jeden verheerenden Aufprall zu spüren. Thumper wird blaue Flecken hinterlassen und Appetit auf mehr machen.

Jetzt habt ihr die Chance, Spitzen-Quarterback eures Lieblings-NFL-Teams zu werden – mit NFL Pro Era, dem ersten vollständig lizenzierten NFL- und NFLPA-Spiel in der virtuellen Realität (VR). Durch Nutzung von Echtzeit-Spieldaten bringt NFL Pro Era die hellen Lichter, Teamgesänge und Tausende von brüllenden Fans in einem der authentischsten und immersivsten Ego-VR-Spiele aller Zeiten zu euch nach Hause. Legt einen gekonnten Auftritt hin und schaut, ob ihr das Zeug dazu habt, euer Team zu einem Super Bowl zu führen – oder werft mit euren Freunden ein paar Bälle in eurem Lieblingsstadion. Egal wofür ihr euch entscheidet, die Zukunft des Spiels hängt von euch ab!

What the Bat? ist eine skurrile Slapstick-Comedy von den Machern von What the Golf?, auch bekannt als „Anti-Golf-Golfspiel“. Es ähnelt What the Golf? etwas, nur dass es statt um Golf um Baseball geht, es in VR stattfindet und ihr Schläger statt Hände habt. Ausholen, Champs! In einer Reihe von zunehmend absurden Minispielen müsst ihr in What the Bat? das Leben einer Schlagfrau von heute führen und schießen, kochen, zerschmettern, schwingen, parken, malen, einlegen und sogar streicheln (es gibt einen Hund). Erlebt vollständig immersive Albernheiten in einem unvergleichlichen Erlebnis aus der Egoperspektive.

Im Oktober 2016 gab Rez Infinite als Launch-Titel für PS VR sein Debüt – und belegt seitdem den zweiten Platz der „Best PS VR Games of All Time“ auf Metacritic – und wir freuen uns, pünktlich zum Start von PS VR2 zurück zu sein! Macht euch noch einmal für DIE ultimative Version von Rez bereit – eine berauschende Reise durch Bildwelten, Sounds und Schieß-Action, dieses Mal auf PS VR2 mit Blickerfassung (ihr könnt Gegnern mit euren Blicken folgen und auf sie zielen!) und haptischem Feedback von den Controllern und dem Headset Feedback. Erlebt einen 360 Grad umfassenden, atemberaubenden Synästhesie-Sinnesrausch, während ihr euch euren Weg durch gegnerische Angriffswellen und riesige, sich transformierende Bosse freischießt. Jede eurer Bewegungen erzeugt Farben und Sounds, die sich zum Beat des unvergesslichen Soundtracks synchronisieren und mit ihm verschmelzen. Rez Infinite ist auch im Standard-TV-Modus auf PS5 spielbar. Besitzer des ursprünglichen PS4/PS VR-Spiels können für €9.99 ein Upgrade auf PS5/PS VR2 durchführen.

Vor über vier Jahren haben wir Tetris Effect auf PS4 und PS VR veröffentlicht. Einen Klassiker neu zu erfinden und ein komplett neues Spielerlebnis zu erschaffen – eines, wie man es nie zuvor in einem Tetris-Titel gesehen, gehört oder gespürt hat – war nicht leicht, aber das überwältigend positive Feedback hat uns motiviert und angetrieben, den Titel mit der Multiplayer-Erweiterung zu „Connected“ weiterzuentwickeln. Heute freuen wir uns, ankündigen zu dürfen, dass Tetris Effect: Connected am 22. Februar für PS5 und PS VR2 erscheint. Mit aktivierter Blickerfassung könnt ihr in die Zone abtauchen, indem ihr eure Augen schließt und dann öffnet. Außerdem könnt ihr Schlüsselmomente des Spiels und eurer Aktionen über das Headset-Feedback und haptisches Feedback im DualSense Wireless-Controller fühlen. Diese Verbesserungen ermöglichen ein wahrhaft einzigartiges Tetris-Erlebnis. Das Spiel ist auch ohne PS VR2 Headset auf PS5 spielbar. Besitzer des ursprünglichen PS4/PS VR-Spiels können ein Upgrade für €9,99 auf PS5/PS VR2 durchführen.

In Zusammenarbeit mit MGM freuen wir uns sehr, die Rückkehr von Creed: Rise to Glory mit Creed: Rise to Glory – Championship Edition ankündigen zu können, das 2023 für PlayStation VR2 erscheint. Wir sind begeistert, uns wieder mit MGM zusammentun zu können und das Erlebnis, das Creed: Rise to Glory neuen wie alten Fans bieten konnte, zu erweitern. Noch nie haben sich Kämpfe so instinktiv angefühlt – denn wir möchten ein noch immersiveres Boxerlebnis bieten, das nur mit der Hardware und den Features von PS5 und PlayStation VR2 möglich ist. Creed: Rise to Glory – Championship Edition schickt euch mit einem frischen Paar Handschuhe zurück in den Boxring. Erlebt brandneue Spielinhalte, Modi und Einstellungen, um ein noch immersiveres und persönlicheres Erlebnis für neue ebenso wie für erfahrene Creed-Spieler zu erschaffen. Außerdem werden Spieler der Championship Edition die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten in einem überarbeiteten Online-PvP-Modus mit optimierter Spielersuche plattformübergreifend auf die Probe zu stellen. Creed III, der dritte Teil der Erfolgsreihe, kommt hierzulande voraussichtlich am 2. März 2023 in die Kinos.

The Last Clockwinder ist ein Automatisierungs-Puzzlespiel, in dem ihr aus euren eigenen Klonen synchronisierte Apparate bauen müsst.

Ihr spielt Jules, eine junge Frau, deren Mission darin besteht, den Uhrenturm zu reparieren: einen uralten Lagerungsort für Pflanzen und Samen aus der ganzen Galaxie, der baufällig geworden ist. Benutzt die Clockwinder-Handschuhe, um alles, was ihr tut, in einen Uhrwerk-Klon zu verwandeln, der in einer perfekten Endlosschleife läuft. Erschafft ein miteinander verbundenes System von Klonen, um Pflanzen zu züchten, Ressourcen zu ernten und neue Samen zu synthetisieren. Ihr könnt eure Klone koordinieren, um echte Wunderwerke der präzisen Teamarbeit, verrückte Rube-Goldberg-Maschinen oder ein synchronisiertes Tanzensemble zu erschaffen.

Damit wächst unsere aktuelle Palette für den Veröffentlichungszeitraum, der für Hardware und Software am 22. Februar 2023 beginnt, auf über 30 Spiele an. Hier unser Überblick:

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed: Rise to Glory: Undisputed Edition (Survios, Veröffentlichungszeitraum)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, Veröffentlichungszeitraum)

Demeo (Resolution Games, keine Veröffentlichung in Japan)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (über kostenloses Update für PS5-Version von GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco, Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, Kauf beinhaltet PS VR- und PS VR2-Version)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., kostenloses Upgrade auf PS VR2 in Japan oder Asien nicht erhältlich)

No Man‘s Sky (Hello Games, Veröffentlichungszeitraum)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, kostenloses Upgrade für SIEJ, aber nicht SIE Asia)

Puzzling Places (Realities.io, kostenloses Upgrade)

Resident Evil Village (Capcom, über kostenloses Update für PS5-Version von RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

STAR WARS: Tales from the Galaxy‘s Edge (ILMxLab)

Synth Riders (Kluge Interactive, kostenloses Upgrade in Japan oder Asien nicht erhältlich)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect (Enhance)

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution (Skydance, Veröffentlichungszeitraum)

Vacation Simulator (Owlchemy)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, kostenloses Upgrade)

Spieler in Deutschland können sich auf die Veröffentlichung vorbereiten, indem sie hier direkt bei PlayStation vorbestellen.

Sobald ein Release im Veröffentlichungszeitraum für weitere Spiele bestätigt wird, werden wir sie in die Liste aufnehmen. Wir sehen uns am 22. Februar!

* Das finale Launch-Software-Lineup kann sich ohne Vorankündigung ändern.