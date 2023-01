PlayStation VR2: Komplettes Launch-Lineup mit 37 Spielen vorgestellt

PS5

Am 22. Februar 2023 wird die PSVR 2 erscheinen, rund einen Monat vorher hat Sony nun die gesamte Liste des Line-ups im "Launchzeitraum" vorgestellt. Alle aufgeführten Titel sollen demnach planmäßig bis Ende März diesen Jahres erscheinen – es werden sich aber Änderungen vorbehalten.

Als großer First-Party-Exklusivtitel steht Horizon - Call of the Mountain auf der Liste, auch zu den Neuveröffentlichungen gehört The Dark Pictures - Switchback. Der Action-Titel will das Eye-Tracking der Hardware nutzen, damit manche Gegner sich nur bewegen, wenn ihr die Augen schließt. Ähnlich wird auch die PSVR2-Version des preisgekrönten Indie-Titels Before Your Eyes das Tracking nutzen, denn es ist der zentrale Kniff des Spiels, dass die Lebensgeschichte eures Charakters vor euren Augen vorbeizieht, die Szenen aber vorzeitig enden, sobald ihr blinzelt (daher kann Before Your Eyes auf anderen Systemen nur mit Webcam oder Smartphone-Kamera gespielt werden). Andere große Namen erhalten ein VR-Modus auf PS5, wie Resident Evil Village (VR auf der TGS angespielt) und Gran Turismo 7 (im Test, Note 8.0).

Dazu kommen diverse andere Titel, die vorher nur auf anderer Hardware wie der Meta Quest 2 verfügbar waren, zum Beispiel The Walking Dead - Saints and Sinners Chapter 2 sowie teils überarbeitete Versionen von Spielen für die Vorgänger-Hardware, darunter Tetris Effect oder ein Remaster-Bundle der beiden Moss-Titel (Teil 2 im Test, Note 8.0) sowie PS5-Fassungen von Multiplattform-Releases, wie dem von Left 4 Dead inspirierten After the Fall (im Test, Note 7.5),

Hier das Lineup im Überblick:

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

(Thirdverse) Before Your Eyes (Skybound Interactive)

Cities VR (Fast Travel Games)

(Fast Travel Games) Cosmonious High (Owlchemy)

(Owlchemy) Creed - Rise to Glory Undisputed Edition (Survios, Veröffentlichungszeitraum)

(Survios, Veröffentlichungszeitraum) The Dark Pictures - Switchback (Supermassive, Veröffentlichungszeitraum)

(Supermassive, Veröffentlichungszeitraum) Demeo (Resolution Games)

(Resolution Games) Dyschronia - Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

(MyDearest Inc., Perp Games) Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

(Cosmo Machia, Inc.) Gran Turismo 7 (über kostenloses Update für PS5-Version von GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

(Owlchemy) Jurassic World Aftermath (Coatsink)

(Coatsink) Kayak VR - Mirage (Better Than Life)

(Better Than Life) Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

(Gemdrops, Inc.) The Last Clockwinder (Pontoco, Cyan Worlds)

(Pontoco, Cyan Worlds) The Light Brigade (Funktronic Labs, Kauf beinhaltet PS VR- und PS VR2-Version)

(Funktronic Labs, Kauf beinhaltet PS VR- und PS VR2-Version) Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., kostenloses Upgrade auf PS VR2)

(StatusPro, Inc., kostenloses Upgrade auf PS VR2) No Man‘s Sky (Hello Games, Veröffentlichungszeitraum, kostenloses Update)

(Hello Games, Veröffentlichungszeitraum, kostenloses Update) Pavlov VR (Vankrupt)

(Vankrupt) Pistol Whip (Cloudhead, kostenloses Upgrade)

(Cloudhead, kostenloses Upgrade) Puzzling Places (Realities.io, kostenloses Upgrade)

(Realities.io, kostenloses Upgrade) Resident Evil Village (Capcom, über kostenloses Update für PS5-Version von RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

(Enhance) Song in the Smoke (17 Bit)

(17 Bit) Star Wars - Tales from the Galaxy‘s Edge Enhanced Edition (ILMxLab)

(ILMxLab) Synth Riders (Kluge Interactive, kostenloses Upgrade)

(Kluge Interactive, kostenloses Upgrade) The Tale of Onogoro (Amata K.K)

(Amata K.K) Tentacular (Devolver)

(Devolver) Tetris Effect (Enhance)

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2 - Retribution (Skydance)

Vacation Simulator (Owlchemy)

(Owlchemy) What the Bat (Triband)

(Triband) Zenith - The Last City (Ramen VR, kostenloses Upgrade)

Die PSVR 2 kann aktuell nur im Direct-Store von PlayStation selbst bestellt werden.