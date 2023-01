PM: Persona 3 Portable™ und Persona 4 Golden™ jetzt im Xbox Game Pass, auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Persona 3 Portable™ und Persona 4 Golden™ jetzt im Xbox Game Pass, auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC

– Ebenfalls verfügbar für Steam, PlayStation®4 und Nintendo Switch™ –

IRVINE, Kalifornien – 19. Januar 2023 – ATLUS hat heute zwei ikonische Teile der Persona-Reihe – Persona 3 Portable™ und Persona 4 Golden™ – für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Steam, PlayStation®4, und Nintendo Switch™ veröffentlicht. Zudem sind die Titel ab heute im Game Pass für Xbox und PC enthalten. Die neuen Veröffentlichungen beinhalten überarbeitete Grafiken und eine Vielzahl an “Quality of Life”-Verbesserungen – darunter variable Schwierigkeitsgrade, erweiterte Sprachunterstützung und eine neue Schnellspeicherfunktion.

Seht euch hier den Launch Trailer für Persona 3 Portable und Persona 4 Golden an:

Beide Spiele können ab sofort digital für jeweils 19,99€ erworben werden. Mit Persona 3 Portable und Persona 4 Golden auf modernen Plattformen können alteingesessene Persona-Fans und Neulinge gleichermaßen die Magie dieser zeitlosen RPG-Klassiker genießen.

Persona 3 Portable: Zwischen einem Tag und dem nächsten liegt eine „versteckte“ Stunde. Diese unbekannte Zeit ist die „Dark Hour“. Ungewohnte Stille hüllt die Stadt ein, Menschen verwandeln sich in unheimliche Särge und überirdische Monster namens Schatten sind überall. Eines Nachts wird die Spielfigur von den Schatten angegriffen. Als alle Hoffnung verloren scheint, wird die Macht ihres Herzens – ihre Persona – erweckt.

Persona 4 Golden: Man sagt, wer in einer regnerischen Nacht in einen Fernseher blickt, sieht die große Liebe … Dieses seltsame Gerücht verbreitet sich langsam in dem ländlichen Städtchen Inaba (die neue Heimat des Protagonisten), während gleichzeitig eine Reihe mysteriöser Morde verübt wird. Als der Protagonist und sein Team der Wahrheit nachjagen, öffnen sie die Tür zu einer anderen Welt.

Weitere Informationen findet man unter persona.atlus.com .

Titel: Persona 3 Portable und Persona 4 Golden

Release: 19. Januar 2023

Plattformen: Xbox Game Pass, PC Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam (Nur Persona 3 Portable, Persona 4 Golden wurde bereits im Juni 2020 auf Steam veröffentlicht)

Preis: Jeweils 19,99€. Digitales Bundle auf allen Plattformen verfügbar.

Sprachen – Voice Over: Japanisch, Englisch

Sprachen – Untertitel: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch Spanisch, Japanisch, Chinesisch (Traditionell und Vereinfacht)

Barrierefreiheitsfeatures: Persona 3 Portable und Persona 4 Golden beinhalten 5 weitere Barrierefreiheitsfeatures-Tags, die bestimmte Xbox-Kriterien erfüllen.

Webseite: https://persona.atlus.com

Copyright: ⒸATLUS. ⒸSEGA. Alle Rechte vorbehalten. SEGA ist am U.S. Patent and Trademark Office registriert. ATLUS, das ATLUS-Logo, PERSONA 3 PORTABLE und PERSONA 4 GOLDEN sind eingetragene Marken oder Markenzeichen der ATLUS Co., Ltd. oder ihrer Partner. SEGA und das SEGA-Logo sind eingetragene Marken oder Markenzeichen der SEGA CORPORATION. Alle anderen Markenzeichen, Marken, Logos und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über ATLUS

ATLUS bietet begeisterten und engagierten Fans rund um den Globus unvergessliche, storybasierte Gameplay-Erlebnisse. ATLUS wurde 1986 gegründet und verfügt über ein Portfolio an beliebten und lang laufenden Spieleserien, darunter PERSONA™, das weltweit über 16,8 Millionen Mal verkauft wurde, und das legendäre SHIN MEGAMI TENSEI™. ATLUS-Spiele werden im Westen von SEGA of America, Inc. mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, vertrieben. Mehr über ATLUS findet man unter www.atlus.com .

Über SEGA of America, Inc.

SEGA of America, Inc. ist die amerikanische Niederlassung der in Tokio ansässigen SEGA CORPORATION, einem weltweit führenden Anbieter interaktiver Unterhaltung. SEGA of America wurde 1986 gegründet, es veröffentlicht und entwickelt innovative und interaktive Unterhaltungsmedien für Konsolen, PC, Mobilgeräte und aufsteigende Plattformen. 2020 belegte SEGA den ersten Platz in den Annual Game Publisher Rankings von Metacritic. Die weltweit geliebten Franchises von SEGA umfassen Sonic the Hedgehog, Yakuza, Virtua Fighter, Super Monkey Ball und Crazy Taxi – wie auch die Persona- und Shin-Megami-Tensei-Reihe aus dem Hause Atlus. Seit ihrem Debüt vor über drei Jahrzehnten gilt Sonic als das Symbol für Unterhaltung schlechthin und ist in unzähligen Spielen, TV-Serien, Filmen, Merchandise und mehr zu sehen. SEGA of America hat seine Büros in Irvine und Burbank, Kalifornien.

