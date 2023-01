PM: Neues Jahr in New York: Spiele als Erstes die neue Karte in HYENAS (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Neues Jahr in New York: Spiele als Erstes die neue Karte in HYENAS

HYENAS bietet PC-Spielern die Chance, sich der Meute anzuschließen (#JoinThePack) und als Erstes die brandneue Plünderschiff-Karte „We Took Manhattan“ auszuprobieren.

„We Took Manhattan“ feiert alles, was New York ausmacht, und ist der brandneue Spielplatz in Alpha 1.11, die am Freitag, dem 20. Januar, um 18:00 Uhr MEZ ihre Pforten öffnet und am Montag, dem 23. Januar, um 10:00 Uhr MEZ endet. Von Wall-Street-Schildern bis hin zur Brooklyn Bridge – mal sehen, wie viele Bezüge zu New York die Spieler und Spielerinnen in dem Video entdecken können:

„We Took Manhattan“ bietet ein kompakteres Plünderschiff-Erlebnis als die vorherige Alpha-Karte „Greed is Good“ und hält erfahrene Hyenas-Crews auf Trab, während sie auf der Suche nach Waren und Gegnerteams durch das Schiff jagen.

Das Herzstück der Karte ist nichts anderes als die berühmte Freiheitsstatue. Sie steht in ihrer neuen HYENAS-Heimat, Liberty Hall – einem höhlenartigen Gebiet, das auch als Hauptpassage für das Plünderschiff dient. Als atemberaubende Kulisse bietet sie taktische Deckung und strategische Optionen für Crews, die in der Umgebung des berühmten Wahrzeichens kämpfen.

An den Rändern der Karte gibt es vier große Frachtmodule, in denen die CLOUT-Arbeitssklaven die geplünderte Ware aufarbeiten, um sie für den Verkauf vorzubereiten. Diese ermöglichen es den Spielern, ihre Antischwerkraft-Fähigkeiten so einzusetzen, wie es ihrer persönlichen Kampftaktik am ehesten entspricht. Alle Frachtmodule haben ein eigenes charakteristisches Wahrzeichen, das unterschiedliche Deckungs- und Kampfmöglichkeiten bietet.

„We Took Manhattan“ ist das perfekte Shopping-Erlebnis für Mars-Eliten, die sich nach der Atmosphäre und den Waren von New York sehnen, während sie mit ihren Käufen gleichzeitig ihre CLOUT-Statuspunkte erhöhen.

Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten für HYENAS-Spieler, die gerne vorausplanen: Wir können bereits die Daten der nächsten vier Alpha-Tests bekannt geben, die in den kommenden Monaten stattfinden werden und viele Überraschungen für zurückkehrende Spieler bereithalten.

Alle Alpha-Spieler erhalten die Chance, ihr Feedback abzugeben und die weitere Entwicklung des Extraction-Shooters über den lebhaften HYENAS-Discord-Kanal zu beeinflussen. „Die HYENAS-Alpha-Community ist ein Haufen eklektischer Individualisten, genau wie die Hyänen selbst“, meint Kirk, Senior Community Manager von HYENAS.

„Die Spieler kommen aus allen möglichen Gaming-Bereichen und sozialen Milieus, daher gibt es hier keine Ego-Shooter-Stereotypen. Unsere Spielumgebung ist einladend, freundlich und voller Menschen, die Neulingen gerne alle Tipps und Tricks der Antischwerkraft-Überfälle zeigen.

Es ist großartig zu sehen, wie die Community wächst, während HYENAS in der Ego-Shooter-Landschaft einschlägt. Wir freuen uns schon darauf, mehr Goodies zu verteilen, mehr Events zu veranstalten und mehr Memes mit euch allen zu machen.“

PC-Spieler, die daran interessiert sind, an HYENAS-Alpha-Tests teilzunehmen, können sich jetzt unter PlayHyenas.com anmelden. HYENAS ist für die Steam-Wunschliste verfügbar.

