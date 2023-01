Like a Dragon - Ishin! Neues Video zeigt Spielszenen aus dem Alltag

PC XOne Xbox X PS3 PS4 PS5

Was macht so ein Samurai, wenn es ausnahmsweise mal keine Konflikte und Kämpfe gibt? In Like a Dragon – Ishin! fängt er an zu kochen. Aber nicht vor Wut. Im trauten Heim werden ganz regulär Speisen zubereitet und die Entwickler haben für euch daraus ein kleines Minispiel gemacht. Ob Zwiebeln schneiden oder Fleisch braten, ein echter Samurai führt auch diese Tätigkeiten mit höchster Präzision aus.

Das kurze, von Sega veröffentlichte, Video hat den Titel Another Life und lässt euch in das Alltagsleben eures Charakters schlüpfen. Dieser hat auch ein Herz für Tiere, die für ihn sogar ein paar Kunststückchen machen. Das bringt in die eigentlich aufgewühlte Zeit, in der das Open-World-Spiel mit historischer Anlehnung stattfindet, ein wenig Ruhe und Frieden. Like a Dragon – Ishin! soll für PS4 und PS5 am 22. Februar 2023 veröffentlicht werden.