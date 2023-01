Industries of Titan: Veröffentlichung nach Early Access am 31. Januar

PC

Nach eineinhalb Jahren im Early Access wird Industries of Titan am 31. Januar als Vollversion veröffentlicht. Der City-Builder spielt auf dem Saturnmond und eure Aufgabe ist es, eine neue Stadt zu entwickeln. Rebellen und rivalisierende Konzerne machen euch das Leben schwer, indem sie versuchen eure aufblühende Wirtschaft klein zu halten. Nebenbei erforscht ihr neue Technologien und findet Baumaterialien in alten Ruinen.

Eine Besonderheit von Industries of Tian ist, dass ihr bis in die Gebäude hinein zoomen könnt, um auch die Innenräume zu optimieren. So enstehen Produktionsketten und Abläufe, die Industries of Titan von anderen Aufbauspielen abheben soll. Auch strategische Aspekte sind ein wichtiger Bestandteil eurer Städteplanung. Feindliche Raumschiffe, die eure Infrastruktur angreifen, werden durch Gebäude und eigene Kampfschiffe abgewehrt.