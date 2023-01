The Pale Beyond: Expedition ins Eis startet am 24. Februar

PC

Entdeckungsreisen und Rettungsmissionen in für den Menschen tödliche Umgebungen sind gefährlich und daher eine gute Prämisse für das Survival-Genre. In The Pale Beyond verschlägt es eure Expedition in die Arktis um ein vermisstes Schiff wieder zu finden. Mit der Zeit friert die Wasseroberfläche zu und setzt euer Schiff in der Eiseskälte fest, während euer Kapitän aus unerklärlichen Gründen verschwindet. Als erster Maat ist es jetzt euere Aufgabe, die Crew zusammen zu halten, durch die Krise zu führen und einen Weg aus dem tödlichen Eis zu finden.

Im Trailer ist zu sehen, wie sich die Bedingungen jeden Tag ändern können. Klassisch für Survival-Spiele werden auch in The Pale Beyond Ressourcen knapp. Die Crew besteht aus einigen Persönlichkeiten, die unterschiedlichen Tätigkeiten folgen wollen und Anforderungen an euch haben. Abhängig von euren Befehlen, bekommt oder verliert die Mannschaft Loyalität. Verliert ihr den Rückhalt eurer Mannschaft komplett, kann diese sogar meutern. Derzeit ist eine kostenlose Demo von The Pale Beyond auf Steam verfügbar.