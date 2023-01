PM: Von heißen Rennen bis actiongeladene Abenteuer: Die game Sales Awards im Dezember (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 19. Januar 2023 – Im Dezember zeichnet der game – Verband der deutschen Games-Branche sechs Spiele mit einem game Sales Award aus. Für über 200.000 verkaufte Titel erhalten das epische Action-Adventure „God of War Ragnarök“ und das Formel-1-Rennspiel „EA SPORTS F1 22“ jeweils den game Sales Award in Platin. Mit „Need for Speed Unbound“ bekommt ein weiteres Rennspiel eine Trophäe für besondere Verkaufserfolge: Der EA-Titel hat sich über 100.000-mal verkauft und erhält somit einen Gold-Award. Den game Sales Award in Gold erhalten auch gleich drei Titel des Publishers 2K: Die Basketball-Simulation „NBA 2K23“, der Survival-Horror „The Quarry“ und das Action-Spiel „Tiny Tina´s Wonderlands“ haben ebenfalls die Marke von 100.000 Verkäufen geknackt.

Im Dezember gehen damit zwei game Sales Awards in Platin an:

„God of War Ragnarök“ (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment) erschienen für die Plattformen Playstation 4 und Playstation 5.

Website des Spiels

Offizieller Trailer des Spiels

„EA SPORTS F1 22“ (Codemasters / Electronic Arts) erschienen für die Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC.

Website des Spiels

Offizieller Trailer des Spiels

Vier game Sales Awards in Gold gehen an:

„Need for Speed Unbound“ (Criterion Games / Electronic Arts) erschienen für die Plattformen Playstation 5, Xbox Series und PC.

Website des Spiels

Offizieller Trailer des Spiels

„NBA 2K23“ (Visual Concepts / 2K Sports) erschienen für die Plattformen Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC.

Website des Spiels

Offizieller Trailer des Spiels

„The Quarry“ (Supermassive Games / 2K Games) erschienen für die Plattformen Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und PC.

Website des Spiels

Offizieller Trailer des Spiels

„Tiny Tina´s Wonderlands“ (Gearbox Software / 2K Games) erschienen für die Plattformen Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und PC.

Website des Spiels

Offizieller Trailer des Spiels

game Sales Awards im Dezember und Visuals zum Download

Informationen zu den game Sales Awards

Mit dem game Sales Award zeichnet der game – Verband der deutschen Games-Branche verkaufsstarke Computer- und Videospiele in Deutschland aus. Grundlage sind die aktuellen Verkaufszahlen des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment. Titel, von denen mehr als 100.000, 200.000 beziehungsweise 500.000 Exemplare plattformübergreifend verkauft wurden, können den game Sales Award in Gold, Platin beziehungsweise den Sonderpreis erhalten. Damit Verkäufe für den game Sales Award berücksichtigt werden können, darf der durchschnittliche Verkaufspreis des Titels nicht stärker als 20 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung bei Veröffentlichung abweichen. Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Die Festlegung dieser Faktoren obliegt dem game in Zusammenarbeit mit GfK Entertainment. Zusätzlich können Anbieter von Computer- und Videospielen dem game ihre kumulierten Digital-Verkäufe bis zum achten Tag des laufenden Monats und nach Plattformen unterteilt unter sales-award@game.de melden. Der game verpflichtet sich zur Wahrung der Vertraulichkeit der gemeldeten Mengen, überprüft sie und berücksichtigt sie entsprechend bei der Ermittlung der relevanten Verkaufsmengen.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

Pressekontakt:

Velyana Angelova

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Tel.: 030 2408779-12

E-Mail: velyana.angelova@game.de

www.game.de

Twitter: @game_verband

Facebook.com/game.verband

Instagram: game_verband