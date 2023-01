Stellaris: Neue Erweiterung First Contact angekündigt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Am vergangenen Dienstag hat der Publisher Paradox Interactive eine neue Erweiterung für sein gleichermaßen beliebtes wie erfolgreiches 4X-SciFi-Strategiespiel Stellaris angekündigt. Bei dem Story Pack First Contact handelt es sich um die mittlerweile 17. Erweiterung für das Basisspiel. Diesmal stehen vorrangig die primitiven Ziviliationen im Fokus, mit denen künftig auf neue Arten interagiert werden kann. Darüber hinaus werden neue Staatselemente sowie drei neue Ursprünge zu Stellaris hinzugefügt. Zwei der Ursprünge sollen verhältnismäßig schwierige Spielstarts bieten und sich damit an erfahrenere Spieler richten.

Schließlich soll mit Tarnung eine völlig neue Technologie Einzug ins Spiel halten. Welche Möglichkeiten der Tarnung im Einzelnen verfügbar sein werden und ob dies beispielsweise "nur" Einheiten oder auch Stationen umfassen wird, ist noch unklar. Basierend auf den Reaktionen im Paradox-Forum handelt es sich hierbei allerdings um ein lang ersehntes Spielelement, auf das sich viele Fans freuen.

Das Veröffentlichungsdatum sowie der Preis für die neue Erweiterung sind noch nicht offiziell bekannt. Sollte sich Paradox Interactive an den bisherigen unverbindlichen Preisempfehlungen für seine Story Packs orientieren, ist ein Kaufpreis in Höhe von 9,99 € zu erwarten.

Den Ankündigungstrailer haben wir euch als Video am Ende dieser News hinzugefügt.