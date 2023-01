PM: Jett: The Far Shore hat eine neue Kampagne, Given Time, die ab dem 31. Januar kostenlos erhältlich ist (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

hier ist Craig D Adams von Superbrothers A/V, Creative Director für Jett: The Far Shore, das in Zusammenarbeit mit Pine Scented entwickelt und dessen Soundtrack von scntfc komponiert wurde.

Seit der Veröffentlichung von Jett: The Far Shore im Oktober 2021 haben wir hart an der Erweiterung Given Time gearbeitet und freuen uns, nun ankündigen zu können, dass sie ab dem 31. Januar als kostenloses Update für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich sein wird. Außerdem ist Jett: The Far Shore seit gestern Teil des Katalogs von PlayStation Plus Extra.

Wenn ihr neugierig auf das Spiel seid, dann ist nun eine gute Gelegenheit, den denkwürdigen Prolog und die originale Kampagne von Jett selbst zu erleben, besonders mit dem DualSense Wireless-Controller, bei dem sich die Haptik fantastisch anfühlt und sogar für das Spiel relevante Informationen vermittelt, zum Beispiel indem der Widerstand der Trigger-Tasten zunimmt wenn der Scramjet des Jetts besonders instabil wird.

Was die kostenlose Kampagnenerweiterung Given Time betrifft, die später in diesem Monat erscheint, gibt es hier ein Showcase.

Ihr könnt die Kampagne Given Time separat im Hauptmenü auswählen, unabhängig davon, ob ihr das Originalspiel gespielt habt oder nicht. Der Fortschritt beider Kampagnen wird separat gespeichert, ihr könnt also jederzeit zwischen beiden hin und her wechseln. Am besten lässt sich die Geschichte von Jett allerdings chronologisch genießen.

Die neue Kampagne von Given Time findet drei Jahre nach dem Ende der Geschehnisse von The Far Shore statt. Achtung: In diesem Paragraphen folgen nun ein paar leichte Spoiler. Als Spielercharakter Mei wacht ihr in einer leereren, leiseren Bodenstation auf. Da nur ein einziger anderer Scout wach ist und ansonsten nur der Jett draußen auf euch wartet, bietet diese Reise mehr Freiheit und weniger Dialog, während ihr euch einem neuen und mysteriösen Phänomen widmet. Das Gameplay in Given Time dreht sich um das Finden von Regenbogenresonanzen und dem Schlüpfen von Salzgeistern, die in einzigartigen Orten versteckt sind und Spieler:innen vor interessante Probleme stellen, die es zu lösen gilt.

Ihr werdet Scout-Wissen und -Fähigkeiten in Jett verwenden müssen, um in diesem vielfältigen, außergewöhnlichen Ökosystem zu überleben. Beweist euer Geschick als Luftfahrtwissenschaftler, bevor ihr die Geheimnisse der Hymnenwelle enthüllt und mehr über Wyld, das uralte Wesen, das im Herzen von Tor liegt, herausfindet.

Die Erweiterung bietet eine Spielerfahrung mit einer offeneren Welt, bei der die Spieler:innen selbst ihr Abenteuer bestimmen und in eigenem Tempo erkunden und die Welt entdecken können. Es gibt viel zu enthüllen und zu erforschen, außerdem wird die Geschichte einige der Fragen beantworten, die nach der Kampagne von The Far Shore noch offenblieben. Die musikalische Untermalung durch den Komponisten scntfc bringt zudem tiefreichende Stimmungen hervor, von quirlig bis grandios.

Mit der Veröffentlichung von Given Time wird unsere Vision für Jett vollständig umgesetzt sein. Die Erweiterung ist eine insgesamt entspannende Action-Puzzle-Survival-Spielerfahrung in einer offenen, einzigartigen SciFi-Welt, die man am besten genießt, indem man sich etwas Zeit lässt.