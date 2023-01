PM: Tchia erscheint im Frühjahr 2023 auf PS4 & PS5: Neue Gameplay-Details veröffentlicht (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

und frohes neues Jahr 2023! Mein Name ist Phil Crifo, Game Director von Tchia und Mitgründer unseres Studios, Awaceb. Das vergangene Jahr war ziemlich aufregend, aber auch produktiv für uns, und ich gebe euch nur allzu gern ein Update, was die Entwicklung von Tchia betrifft – zusammen mit einem kurzen Einblick ins Spiels. Wie ihr sehen werdet, hat sich so einiges getan, und wir freuen uns, bekanntmachen zu können, dass das Spiel diesen Frühling für PS4 & PS5 veröffentlicht wird (bleibt dran!).

Wie ihr vielleicht wisst, ist Tchia inspiriert von unserem Heimatland Neukaledonien und es war uns echt wichtig, dass alle, die am Spiel mitgewirkt haben, seine Landschaften, Flora, Fauna, Kulturen, Sprachen und Bräuche selbst aus erster Hand erleben konnten. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, haben wir zu diesem Thema bereits eine dreiteilige Serie veröffentlicht.

Jeder Pixel in Tchia ist durchtränkt von der Kultur Neukaledoniens. Das beinhaltet auch die zahlreichen Landschaften, die wir in dem Open-World-Archipel nachgebaut haben, und dass ihr völlig frei erkunden könnt, indem ihr schwimmt oder sogar klettert – wie es euch gefällt!

Dasselbe gilt für die vielfältigen Charakteren, die ihr im Verlauf eurer Reise kennenlernen werdet. Wir haben mit talentierten, lokalen Sprechern zusammengearbeitet, damit alle Figuren, denen ihr begegnet, entweder Drehu (eine der ältesten lokalen Sprachen in Neukaledonien) oder Französisch sprechen. Da euch nichts und niemand beim Erkunden des Archipels in Tchia Grenzen setzt, ermutigen wir euch, die zahlreichen Nebenquests auszuprobieren, um euch mit einigen Inselbewohnern bekanntzumachen und mehr über ihre Kultur und Persönlichkeiten zu lernen.

Zu guter Letzt spielt Musik eine wichtige Rolle in unserem Abenteuer. Alle Klänge und Geräuschkulissen sind von traditioneller neukaledonischer Kultur und Folklore inspiriert. Mit eurer treuen Ukulele könnt ihr sie alle selbst erleben und ausprobieren! Mehr dazu später.

2022 war außerdem das Jahr, in dem Tchia seine finale Form erhalten hat.

Um die nahende Vollendung dieses großartigen Abenteuers gebührend zu feiern, und um euch allen für eure Unterstützung und eure Geduld zu danken, die ihr uns während des Entwicklungsprozesses habt zukommen lassen, sind hier einige Highlights von dem, was ihr von Tchia erwarten könnt.

Eine der Hauptmechaniken in Tchia nennt sich Seelenspringen. Seelenspringen verleiht euch die Gabe, Kontrolle über jedes Objekt oder Tier zu übernehmen, das euch begegnet. Und mit jedem Objekt meinen wir genau das – schwimmt als Schildkröte durchs Meer, schießt als Taube durch die Lüfte, werf euch euren Gegnern als Laternenpfahl entgegen und noch so vieles mehr. Habt ihr euch jemals insgeheim gewünscht, eine Kokosnuss zu sein …? Dann ist jetzt eure Gelegenheit!

Jedes Objekt oder Tier, das ihr kontrollieren könnt, erlaubt es euch, spezifische Bewegungen auszuführen. Mit ein wenig Geschick und Übung werdet ihr außerdem einzigartige Tricks lernen, die es euch erlauben, Seelensprünge zu verketten und ein Spezialfeature zu verwenden, das wir die Seelenkanone nennen! Beim Kontrollieren von Tieren oder Objekten müsst ihr allerdings gut darauf achten, dass euch nicht die Ausdauer ausgeht. Während eurer Reise durch die Welt, werdet ihr Herausforderungen abschließen, die wiederum eure Ausdauerleiste vergrößern und euch damit Raum für noch mehr Seelensprung-Action bieten.

Tchias vollständig spielbare Ukulele wird euer treuer Reisebegleiter sein. Sie ist komplett bespielbar, und wir waren sogar in der Lage, einige berühmte Melodien zu rekreieren, indem wir ein wenig mit den Akkorden und Noten herumgespielt haben, die in diesem System implementiert sind. Ihr werdet außerdem im Spielverlauf einige Gelegenheiten bekommen, traditionelle Musikstücke zu erlernen, aber keine Angst, falls Rhythmus euch nicht so sehr im Blut liegt! Tchia ist total leicht zugänglich, sodass auch ein absoluter Ukulele-Neuling diese Herausforderungen meistern kann. Auf 100 % Komplettierung zu kommen ist dann natürlich etwas anderes. Aber wir freuen uns schon darauf, einigen von euch dabei zuzusehen, wie ihr euch der Herausforderung stellt!

Zu guter Letzt könnt ihr auf eurer Ukulele auch besondere „Seelen-Melodien“ spielen. Habt ihr sie erst einmal freigeschaltet, werden diese mystischen Klänge die Welt um euch herum beeinflussen – von Veränderungen des Wetters über die Beschwörung magischer Pflanzen und Kreaturen, die euch dabei helfen, eure Reise müheloser zu bestreiten oder schneller an questspezifische Gegenstände zu gelangen.

Erkundung ist das Herzstück von Tchia. Ihr könnt jede Anhöhe hinaufklettern, und mit Tchias Gleiter aus gewebten Kokosnussblättern sogar durch die Lüfte gleiten. Immer, wenn Tchia sich in der Luft befindet, könnt ihr Spezialtricks verwenden, um mit euren akrobatischen Fähigkeiten anzugeben. Diese Fähigkeiten können auch in Sprungbrett-Herausforderungen auf die Probe gestellt werden, also haltet die Augen danach offen! Und das ist nur eine von unzähligen Mini-Game-Herausforderungen, auf die ihr euch freuen könnt. Es stehen außerdem noch Rennen, Zielschießen und Greifarm-Automaten bereit! Alles davon hält Belohnungen für euch parat – von nützlichen Gegenständen, die für den Verlauf von Quests entscheidend sind, bis hin zu kosmetischen Gegenständen, um Tchia, ihren Rucksack oder ihren Gleiter anzupassen. Diese Herausforderungen werden euch zusammen mit vielen weiteren versteckten Rätseln und Geheimnissen über den Weg laufen, während ihr die glitzernden Lagunen des Archipels umsegelt und die Tiefen der Korallenriffe entlangtaucht.

Noch einmal vielen Dank für all die Liebe und Unterstützung, die ihr uns habt zukommen lassen!