Coffee Talk - Episode 2: Barista-Visual-Novel erscheint am 20.4.2023

PC Switch XOne PS4 PS5

Toge Productions hat bekannt gegeben, dass Coffee Talk Episode 2 - Hibiscus & Butterfly am 20. April 2023 erscheinen wird. Auch im Nachfolger zur beliebten Visual Novel Coffee Talk arbeitet ihr nachts in einem Kaffeehaus in einem alternativen Seattle, in dem neben Menschen auch Orks und andere phantastische Charaktere zu eurer Kundschaft zählen.

Wieder werden euch die Kunden bei entspannter Lo-Fi-Musik ihre Sorgen klagen und ihr serviert ihnen eine frische Röstung. Je nachdem, was ihr den Gästen vorgesetzt habt, konnten im ersten Teil die Story-Fäden anders verlaufen. Ihr habt in Episode 2 neue Zutaten, mit denen ihr die Heißgetränke veredeln könnt, dazu färbt ihr die Bestellungen oder verziert sie mit Milchschaum-Kunst.

Toge Productions, das indonesische Entwicklerteam hinter Coffee Talk, das auch als Publisher für andere Indie-Titel agiert, hatte dabei letztes Jahr einen herben Verlust zu verkraften: Mohammad Fahmi Hasni, Co-Autor und Co-Designer von Coffee Talk, war im März 2022 plötzlich verstorben.